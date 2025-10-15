Троє бажаних українських холостяки – різні за характером та настроєм, але їх об’єднує вміння виглядати впевнено та дорого, пише 24 Канал. У кожного з цих чоловіків особливий стиль, який відображає їхню особистість – від мінімалізму до бездоганної класики.
Як виглядають найстильніші українські холостяки?
Олексій Дурнєв
Відомий блогер Олексій Дурнєв часто носить базові речі – чорні футболки, худі, прямі джинси чи куртки-бомбери. Більшість його образів – прості та структуровані, без будь-яких надмірностей. Ведучий найчастіше одягає чорне, сіре та біле вбрання. Серед улюблених брендів – Nike, Adidas та New Balance.
Антон Птушкін
Гардероб відомого мандрівника Антона Птушкіна спрямований на комфорт. У кадрах ведучий часто з’являється в стильних та вдало скомбінованих між собою речах. Чоловік завжди обирає якісні тканини в нейтральних тонах – бежевий, хакі, темно-синій. Птушкін любить носити вільні футболки, сорочки, легкі куртки й цікаві кросівки.
Нікіта Добринін
Уже кілька років Нікіта Добринін знову холостяк. Телеведучий любить обирати для себе вишукану класику. Він часто з’являється в чорних монохромних речах – футболці, штанах, жакетах чи шкіряних куртках. Чоловік завжди виглядає як з обкладинки журналу, а всі речі ідеально поєднуються між собою.
Модні образи Нікіти Добриніна / Фото з інстаграму ведучого
Хто взяв участь у 14 сезоні "Холостяка"?
Команда "Холостяка" вже розкрила імена кількох учасниць проєкту. Відомо, що поборотися за серце Тараса Цимбалюка прийшла "Міс Україна-2023" Софія Шамія.
У зйомках 14 сезону взяла участь майстриня спорту з легкої атлетики зі стрибків у висоту Ольга Євгенівна. Жінка 20 років була у шлюбі.
На перші вечірці також з'явилась вчителька алгебри та геометрії. Вона заявила, що вже зустрічалась з актором, однак тоді не наважилась проявити ініціативу.