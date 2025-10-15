Троє бажаних українських холостяки – різні за характером та настроєм, але їх об’єднує вміння виглядати впевнено та дорого, пише 24 Канал. У кожного з цих чоловіків особливий стиль, який відображає їхню особистість – від мінімалізму до бездоганної класики.

Читайте також Скандальні та запальні: якими були головні холостяки країни у найромантичнішому шоу

Як виглядають найстильніші українські холостяки?

Олексій Дурнєв

Відомий блогер Олексій Дурнєв часто носить базові речі – чорні футболки, худі, прямі джинси чи куртки-бомбери. Більшість його образів – прості та структуровані, без будь-яких надмірностей. Ведучий найчастіше одягає чорне, сіре та біле вбрання. Серед улюблених брендів – Nike, Adidas та New Balance.

Антон Птушкін

Гардероб відомого мандрівника Антона Птушкіна спрямований на комфорт. У кадрах ведучий часто з’являється в стильних та вдало скомбінованих між собою речах. Чоловік завжди обирає якісні тканини в нейтральних тонах – бежевий, хакі, темно-синій. Птушкін любить носити вільні футболки, сорочки, легкі куртки й цікаві кросівки.

Нікіта Добринін

Уже кілька років Нікіта Добринін знову холостяк. Телеведучий любить обирати для себе вишукану класику. Він часто з’являється в чорних монохромних речах – футболці, штанах, жакетах чи шкіряних куртках. Чоловік завжди виглядає як з обкладинки журналу, а всі речі ідеально поєднуються між собою.



Модні образи Нікіти Добриніна / Фото з інстаграму ведучого



Модні образи Нікіти Добриніна / Фото з інстаграму ведучого



Модні образи Нікіти Добриніна / Фото з інстаграму ведучого

Хто взяв участь у 14 сезоні "Холостяка"?