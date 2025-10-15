Трое желанных украинских холостяков – разные по характеру и настроению, но их объединяет умение выглядеть уверенно и дорого, пишет 24 Канал. У каждого из этих мужчин особый стиль, который отражает их личность – от минимализма до безупречной классики.

Как выглядят самые стильные украинские холостяки?

Алексей Дурнев

Известный блогер Алексей Дурнев часто носит базовые вещи – черные футболки, худи, прямые джинсы или куртки-бомберы. Большинство его образов – простые и структурированные, без каких-либо излишеств. Ведущий чаще всего надевает черные, серые и белые наряды. Среди любимых брендов – Nike, Adidas и New Balance.

Антон Птушкин

Гардероб известного путешественника Антона Птушкина направлен на комфорт. В кадрах ведущий часто появляется в стильных и удачно скомбинированных между собой вещах. Мужчина всегда выбирает качественные ткани в нейтральных тонах – бежевый, хаки, темно-синий. Птушкин любит носить свободные футболки, рубашки, легкие куртки и интересные кроссовки.

Никита Добрынин

Уже несколько лет Никита Добрынин снова холостяк. Телеведущий любит выбирать для себя изысканную классику. Он часто появляется в черных монохромных вещах – футболке, брюках, жакетах или кожаных куртках. Мужчина всегда выглядит как с обложки журнала, а все вещи идеально сочетаются между собой.



Модные образы Никиты Добрынина / Фото из инстаграма ведущего



