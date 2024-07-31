Неінстаграмна картинка: соцмережі вражені справжнім життям "балерини на фермі" Ханни Нілман

Популярна американська блогерка Ханна Нілман, сімейним життям на фермі якої захоплюються мільйони людей, дала перше велике інтерв’ю. Слова жінки розпалили дискусію в соцмережах.

Що відомо про Ханну Нілман та чому її розповідь викликала бурхливу реакцію у людей, розповідаємо далі.

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Хто така Ханна Нілман

Ханна Нілман – відома американська блогерка, яку називають так званою "традиційною дружиною", має по 9 мільйонів підписників в тікток та інстаграм та навіть титул "Місис Америка 2023". Її можна впізнати на ніком @ballerinafarm, що перекладається як "ферма балерини", і вибір такої назви має під собою підґрунтя.

Ханна у минулому була перспективною балериною, однак після того, як вийшла заміж, народила 8 дітей та тепер разом з родиною мешкає на ранчо. Сім'я Нілман повністю харчуються натуральними продуктами, продає вирощене на фермі, а блогерка ділиться у своєму профілі органічними рецептами й життям, яке вони ведуть.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Зокрема, вона показує, як робить домашню моцарелу, вирощує помідори у саду, збирає квіти разом з дитиною на руках. З роликів жінки може здатися, що вона ідеальна господиня, мама та дружина.

Як виглядає життя жінки: дивіться відео

Проте мало хто знає, що Ханна та її чоловік Деніел Нілман є спадкоємцями мільярдного статку. Партнер інфлюенсерки є сином мільярдера та засновника декількох авіакомпаній Девіда Нілмана.

Підписники Ханни дізналися про це завдяки власному інтересу. Кілька людей помітили на її відео плиту, яка, як виявилось, може коштувати 30 000 доларів. І хоч Нілмани купили її вживаною, ця модель все одно вартувала тисячі, що розкрило те, що скромне життя пари на фермі є не таким вже й скромним.

Цей факт привернув ще більшу увагу до пари й згодом стало зрозуміло, що він є лише одним з небагатьох у безлічі суперечностей у житті подружжя.

Реальність ідеального життя балерини

У липні 2024 року у The Times опублікували статтю про Ханну. Журналістка видання Меган Егню відвідала жінку та її чоловіка на їхній фермі й у результаті показала іншу, не таку ідеальну сторону життя блогерки.

Репортерка, за її словами, не могла витягнути жодного слова з Ханни без втручання Деніела. Інфлюенсерку весь час виправляв її чоловік чи перебивали діти.

Як чоловік ставиться до Ханни: дивіться відео

Меган також виявила, що Деніел вимагав, щоб вони з Ханною одружилися та завели дитину протягом перших трьох місяців після знайомства, попри те, що сама жінка наполягала відкласти це, щоб вона могла закінчити навчання в престижній балетній школі.

Крім того, хоч родина має чималі статки, як стало зрозуміло, Ханна не має жодної допомоги з дітьми. Це та велика кількість господарських справ призводять до того, що вона іноді тиждень не може встати з ліжка через виснаження.

Разом з тим журналістка дізналась, що Ханна змушена була народжувати усіх своїх дітей, крім одного, без епідуральної анестезії. Винятком стали пологи, на яких Деніел не був присутній.

У рідкісні секунди ж, коли Меган спілкувалася з Ханною наодинці, блогерка згадувала, що вона мріяла стати танцівницею і навіть хотіла переробити закинутий сарай на фермі у клас для занять. Чоловік же зробив там приміщення для домашньої школи.

Що журналістка розповіла про інтерв'ю з блогеркою: дивіться відео

Суперечка довкола жінки

З моменту публікації статті в соціальних мережах піднявся великий резонанс. Багато жінок співчувають Ханні та масово закликають її розлучитися з чоловіком, а також пропонують допомогу.

Однак є й ті, хто обурений реальною стороною життя жінки. Вони звинувачують її в романтизації "традиційного життя", яке зовсім не відповідає дійсності.

Сама ж Ханна, хоч й продовжує публікувати контент, на матеріали ЗМІ чи заклики підписників не відреагувала.