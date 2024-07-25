Чому жінка вирішила розлучитися зі своїм чоловіком таким способом та що відомо про їхній шлюб, розповідаємо далі.

Також цікаво Єдина проблема у шлюбі: жінка розлучається з чоловіком через надто щільно закручені банки

Як принцеса Дубая розлучається через інстаграм

Принцеса Дубаю Махра Мохаммед Рашид Аль Мактум через два місяці після народження дитини вирішила розлучитися зі своїм заможним чоловіком шейхом та зробила це через інстаграм.

Дорогий чоловік, оскільки ти зайнятий іншими компаньйонами, цим я оголошую про наше розлучення. Я розлучаюся з тобою, я розлучаюся з тобою і я розлучаюся з тобою. Бережи себе. Твоя колишня дружина,

– написала жінка.

Як принцеса розлучилася з чоловіком через інстаграм: дивіться фото

Здається, у своєму повідомленні принцеса посилається на суперечливу практику "потрійного розлучення", яка використовується в деяких мусульманських країнах, коли чоловік миттєво розлучається зі своєю дружиною, заявивши про це тричі. Цей метод заборонений у деяких країнах, а жінкам не заведено використовувати його щодо своїх чоловіків.

Додамо, що минулого року Махра вийшла заміж за шейха Мана бін Мохаммеда бін Рашида бін Мана Аль Мактума та незабаром у них народилася дочка. Фотографії, на яких вона з чоловіком, тепер видалені з її облікового запису. В акаунті шейха також немає їхніх спільних фотографій.

Принцеса має помітну вагу у суспільстві та соціальних мережах, часто відвідує червоні доріжки в Дубаї та прикрашає обкладинки місцевих журналів, що є незвичайною практикою для жінок її статусу в ОАЕ. У неї також майже півмільйона підписників в інстаграм, де вона пише про свої захоплення, любов до коней, свою благодійну діяльність, а також викладає селфі.