Що пішло не так із закручуванням кришок у парі та чому жінка наважилась на таке кардинальне рішення, розповідаємо далі.

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Чому жінка розлучається з чоловіком через банки

Користувачка форуму Reddit поділилась своїм рішенням розлучитися з чоловіком через те, що він неодноразово закручував усі кришки банок на їхній кухні настільки сильно, що вона ніколи не могла нічого відкрити. Це почалося ще, коли вони зустрічалися.

Усе почалося з речей, які він використовував, а потім так сталося з кожною скляною банкою з металевою кришкою. Він затягував їх так сильно, що я не могла відкрити їх без сторонньої допомоги. Якщо він був поруч, це не було великою проблемою, але якщо я була сама, це було так неприємно. Більше разів, ніж я можу порахувати, я відкривала нову банку з чимось, тому що не могла відкрити стару,

– ділиться жінка.

Вона додає, що ситуація повторюється постійно. Проблема посилюється, доки вона не зривається, кричіть, розчаровується і, здається, стає божевільною. Потім на деякий час стає краще, а потім конфлікт довкола кришок знову повільно перетворюється на проблему.

Спочатку він стверджував, що робить це, щоб зберігати їжу свіжою. Після багатьох суперечок з цього приводу я наполягла, що я не вірю, що це зберігає щось свіжим, і навіть якщо це довше зберігає речі, мені все одно,

– пояснює користувачка форуму.

Проблема пари стала нерозв'язною після того, як чоловік залишив жінку вдома на 10 днів через невідкладні справи. Банка маринованих огірків прискорила розпад їхнього шлюбу.

У перший же день, коли він поїхав, я виявила банку, яку не могла відкрити. Я була роздратована і збиралася йти до магазину, щоб купити нові огірки, коли сусід привітався і попросив повідомити, якщо мені щось знадобиться, поки майбутній колишній не в місті. Я сказала почекати тут і взяла банку, яку він відкрив,

– пригадує жінка.

Наступного дня вона знову зустріла сусіда і попросила відкрити ще одну банку. У результаті він запропонував відкрити й інші банки у домі й впорався з усіма, крім двох. Чоловік взяв останні дві до себе додому, де у нього були інструменти, щоб допомогти відкрутити кришки – що він і зробив, хоча його зусилля призвели до того, що одна банка розбилася.

Я щиро йому подякувала і сказала, що спечу його улюблене печиво пізніше цього тижня. Він засміявся і сказав, що це нічого страшного і додав, що чув, як я кричала про надмірно затягнуті кришки банок кілька разів протягом багатьох років. Він дійсно розмірковував, чи я божевільна, чи мій чоловік справді занадто закручує кришки банок,

– каже жінка.

Провівши цілий день за відкручуванням кришок, сусід зрозумів, що вона зовсім не перегинає палицю.

Він сказав: "Ти знаєш, що це було навмисно. Це було в кожній баночці, і я впевнений, що він не часто використовує пасту з гострого перцю, мангове пюре чи інші твої вигадливі кулінарні штучки". Потім він підняв дві банки, які не зміг відкрити, і сказав: "Я не знаю, навіщо він це робить, але це не випадковість,

– ділиться жінка.

Після того, як сусід пішов, вона заплакала. Жінці навіть стало зле від цього усвідомлення.

Тієї ночі я не могла заснути. Металася цілу ніч. До 10 ранку я зрозуміла, що більше не можу залишатися в шлюбі, і призначила зустріч з адвокатом на наступний день,

– розповідає дописувачка.

Вона додає, що в їхньому шлюбі більше немає проблем, тож чоловік був приголомшений, коли дізнався про її рішення. Він відмовляється визнавати свою провину та навіть запропонував звернутися до парного терапевта, але жінка відмовилася. Вона більше не бачить сенсу в цьому та не може позбавитися відчуття, що він робив це навмисно.

Багато людей у ​​коментарях підтримали жінку.

"Ваш чоловік витратив п'ять років на те, щоб навмисно ускладнювати ваше життя дрібницями, а потім брехати вам прямо в очі, щоб ви подумали, що ви божевільні", "Ні, ти не розлучаєшся через кришки від банок. Ти розлучаєшся, тому що твій чоловік зневажає тебе заради розваги", – писали люди.