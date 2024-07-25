Почему женщина решила развестись со своим мужем таким способом и что известно об их браке, рассказываем далее.

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Как принцесса Дубая разводится через инстаграм

Принцесса Дубая Махра Мохаммед Рашид Аль Мактум через два месяца после рождения ребенка решила развестись со своим состоятельным мужем шейхом и сделала это через инстаграм.

Дорогой муж, поскольку ты занят другими компаньонами, этим я объявляю о нашем разводе. Я расстаюсь с тобой, я расстаюсь с тобой и я расстаюсь с тобой. Береги себя. Твоя бывшая жена,

– написала женщина.

Как принцесса рассталась с мужем через инстаграм: смотрите фото

Кажется, в своем сообщении принцесса ссылается на спорную практику "тройного развода", которая используется в некоторых мусульманских странах, когда мужчина мгновенно разводится со своей женой, заявив об этом трижды. Этот метод запрещен в некоторых странах, а женщинам не принято использовать его в отношении своих мужей.

Добавим, что в прошлом году Махра вышла замуж за шейха Мана бин Мохаммеда бин Рашида бин Мана Аль Мактума и вскоре у них родилась дочь. Фотографии, на которых она с мужем, теперь удалены из ее аккаунта. В аккаунте шейха также нет их совместных фотографий.

Принцесса имеет заметный вес в обществе и социальных сетях, часто посещает красные дорожки в Дубае и украшает обложки местных журналов, что является необычной практикой для женщин ее статуса в ОАЭ. У нее также почти полмиллиона подписчиков в инстаграм, где она пишет о своих увлечениях, любовь к лошадям, свою благотворительную деятельность, а также выкладывает селфи.