Які ідеї педикюру спробувати, щоб виглядати стильно та гарно за будь-якого випадку влітку, розповідаємо далі.

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Легкий блиск

Зробити педикюр простим, але водночас шикарним, можна за допомогою нюдового лаку для нігтів з блискітками. Такий дизайн одночасно мінімалістичний і максималістський, тож його буде легко поєднувати з усім, що ви носите.

Як виглядає блискучий педикюр: дивіться фото

Класичний червоний

Бути завжди у центрі уваги можна з темно-червоним лаком. Такий педикюр є стильною класикою, яка не підведе у жодному випадку.

Класичний червоний педикюр: дивіться фото

Підкреслить власний стиль й водночас допоможе слідувати трендам білизна від українського бренду Anabel Arto. Незалежно від вашого уподобання – чи то класична елегантність, чи щось яскраве й акцентне – в асортименті знайдеться білизна для найвибагливіших. Серед великих колекцій кожна зможе знайти свій унікальний комплект, який даруватиме впевненість.

Тваринний принт

Тваринний принт у педикюрі – це сміливе, але, втім, доволі універсальне рішення. Зверніть увагу на трендові цьогоріч леопардові плями або розгляньте кумедні принти, наприклад зебру, жирафа чи змію. З такими нігтями ви точно отримаєте велику кількість компліментів, а також почуватиметеся розкішно за будь-яких обставин.

Тваринний принт на нігтях: дивіться фото

Класичний французький педикюр

Якщо шукаєте педикюр, який пасуватиме буквально до кожного вашого взуття чи одягу, вигадати нічого краще за класичний френч неможливо. Ця проста рожева нюдова основа з чіткою білою рамкою зробить ваші ніжки акуратними та стильними.

Класичний френч: дивіться фото

Квіти та стрази

Хто сказав, що нігтями на ногах не можна сяяти? Квіти або стрази – це чудове рішення для ніжного, але модного педикюру.

Квітковий педикюр: дивіться фото

Милий квітковий педикюр або дизайн зі стразами ідеально підходить для весни та літа, тож вдало доповнить будь-які образи.