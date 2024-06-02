Які ідеї педикюру спробувати, щоб виглядати стильно та гарно за будь-якого випадку влітку, розповідаємо далі.
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Легкий блиск
Зробити педикюр простим, але водночас шикарним, можна за допомогою нюдового лаку для нігтів з блискітками. Такий дизайн одночасно мінімалістичний і максималістський, тож його буде легко поєднувати з усім, що ви носите.
Як виглядає блискучий педикюр: дивіться фото
Класичний червоний
Бути завжди у центрі уваги можна з темно-червоним лаком. Такий педикюр є стильною класикою, яка не підведе у жодному випадку.
Класичний червоний педикюр: дивіться фото
Тваринний принт
Тваринний принт у педикюрі – це сміливе, але, втім, доволі універсальне рішення. Зверніть увагу на трендові цьогоріч леопардові плями або розгляньте кумедні принти, наприклад зебру, жирафа чи змію. З такими нігтями ви точно отримаєте велику кількість компліментів, а також почуватиметеся розкішно за будь-яких обставин.
Тваринний принт на нігтях: дивіться фото
Класичний французький педикюр
Якщо шукаєте педикюр, який пасуватиме буквально до кожного вашого взуття чи одягу, вигадати нічого краще за класичний френч неможливо. Ця проста рожева нюдова основа з чіткою білою рамкою зробить ваші ніжки акуратними та стильними.
Класичний френч: дивіться фото
Квіти та стрази
Хто сказав, що нігтями на ногах не можна сяяти? Квіти або стрази – це чудове рішення для ніжного, але модного педикюру.
Квітковий педикюр: дивіться фото
Милий квітковий педикюр або дизайн зі стразами ідеально підходить для весни та літа, тож вдало доповнить будь-які образи.