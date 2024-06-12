Сезон босоніжок у розпалі: 5 ідей французького педикюру
Джерело:Real Simple
Сезон відкритого взуття вже у розпалі, тож прийшов час обирати свій дизайн педикюру.
Ідеї французьких нігтів, які будуть доречними до будь-яких образів та підкреслять красу ніжок, розповідаємо далі.
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Класичний французький педикюр
Щоб отримати педикюр, який пасуватиме буквально до кожного взуття, виберіть класичний дизайн. Для цього візьміть рожево-нюдову основу, яка підходить під тон вашої шкіри, та додайте яскраво-білий кінчик.
Класичний френч: дивіться фото
Квітковий французький педикюр
Зробити френч більш оригінальним та ніжним можна, додавши до дизайну трохи милих квітів. До прикладу, можна обрати білу ромашку з блискучими 3D-акцентами, що створить одночасно стильний та милий педикюр.
Квітковий френч: дивіться фото
Яскраво-рожевий французький педикюр
Щоб створити яскравий і грайливий варіант, виберіть насичений рожевий відтінок замість класичного білого. Це простий спосіб модернізувати французький педикюр і при цьому виглядати елегантно та модно.Підкреслить власний стиль й водночас допоможе слідувати трендам білизна від українського бренду Anabel Arto. Незалежно від вашого уподобання – чи то класична елегантність, чи щось яскраве й акцентне – в асортименті знайдеться білизна для найвибагливіших. Серед великих колекцій кожна зможе знайти свій унікальний комплект, який даруватиме впевненість.
Рожевий педикюр: дивіться фото
Веселковий французький педикюр
Ця яскрава і життєрадісна ідея веселкового французького педикюру наповнена всіма кольорами спектра. Дизайн можна доповнити ефектом омбре для додаткового вибуху кольору.
Веселковий френч: дивіться фото
Блискучий французький педикюр
Полюбляєте класичний французький педикюр, але є бажання додати трохи більше виразності до дизайну? Ідеальним рішенням є блискучий френч.
Блискучий френч: дивіться фото
Щоб створити такий педикюр, зробіть класичну основу, а далі доповніть її сріблястим блиском на кожному великому пальці або на усіх пальцях, залежно від побажань.