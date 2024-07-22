Солодкий та яскравий: 5 ідей манікюру з трендовим персиковим кольором

Персик – це тренд літа 2024. Популярним є макіяж з використанням кольорів цього фрукта, персикове фарбування волосся та навіть манікюр.

Які дизайні нігтів, натхненні цим ароматним фруктом, обрати та як виглядає модний персиковий манікюр, розповідаємо далі.

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Персикові вертикальні лінії

Якщо традиційні френчі набридли, спробуйте натомість ці унікальні вертикальні лінії. Поєднання персикових і рожевих тонів зробить кінцевий результат особливим.

Як виглядає персиковий манікюр з лініями: дивіться фото

Помаранчеве омбре

Якщо ви любите яскраві відтінки, подумайте про створення манікюру омбре в помаранчевих тонах.

Помаранчеве омбре: дивіться фото

М'який персиковий хром

Зробіть звичайні нігті персикового кольору крутими, доповнивши їх дзеркальним хромованим покриттям.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Персиковий хром: дивіться фото

Персиковий мінімалізм

Цей обернений французький манікюр в персикових тонах стане гарною ідеєю для поціновувачів мінімалізму.

Персиковий мінімалізм: дивіться фото

Персиковий рум'янець

Трендові "рум’яні нігті" – цей солодкий та грайливий манікюр.

Персиковий рум'янець: дивіться фото

Зокрема, цей дизайн надзвичайно стильно виглядає у персиковому відтінку, а легкості та романтичності йому може додати малюнок сердець.