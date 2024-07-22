Солодкий та яскравий: 5 ідей манікюру з трендовим персиковим кольором
Джерело:Bustle
Персик – це тренд літа 2024. Популярним є макіяж з використанням кольорів цього фрукта, персикове фарбування волосся та навіть манікюр.
Які дизайні нігтів, натхненні цим ароматним фруктом, обрати та як виглядає модний персиковий манікюр, розповідаємо далі.
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Персикові вертикальні лінії
Якщо традиційні френчі набридли, спробуйте натомість ці унікальні вертикальні лінії. Поєднання персикових і рожевих тонів зробить кінцевий результат особливим.
Як виглядає персиковий манікюр з лініями: дивіться фото
Помаранчеве омбре
Якщо ви любите яскраві відтінки, подумайте про створення манікюру омбре в помаранчевих тонах.
Помаранчеве омбре: дивіться фото
М'який персиковий хром
Зробіть звичайні нігті персикового кольору крутими, доповнивши їх дзеркальним хромованим покриттям.Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.
Персиковий хром: дивіться фото
Персиковий мінімалізм
Цей обернений французький манікюр в персикових тонах стане гарною ідеєю для поціновувачів мінімалізму.
Персиковий мінімалізм: дивіться фото
Персиковий рум'янець
Трендові "рум’яні нігті" – цей солодкий та грайливий манікюр.
Персиковий рум'янець: дивіться фото
Зокрема, цей дизайн надзвичайно стильно виглядає у персиковому відтінку, а легкості та романтичності йому може додати малюнок сердець.