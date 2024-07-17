Нова техніка сподобалася жінкам тому, що на догляд за нігтями на ногах треба значно менше часу. Окрім того, як стає зрозуміло з назви процедури, сухий педикюр виконують без будь-якого контакту з водою.

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Що таке сухий педикюр

Як пояснюють нейл-майстри, сухий педикюр необхідно робити спеціальними інструментами без попереднього замочування ніг. Так, для того, щоб прибрати ороговілі частини шкіри та зробити ніжки гладенькими, достатньо накрити пальці гарячим рушником та скористатися відлущувальним скрабом.

Після цього треба видалити кутикулу, надати нігтям потрібної форми та покрити їх лаком. Загалом, процедура сухого педикюру майже не відрізняється від класичного, адже головна різниця лише у тому, що немає попереднього замочування ніг.

Втім, чимало жінок віддають перевагу саме сухому педикюру, адже він має низку переваг. По-перше, на сухий педикюр необхідно приділити значно менше часу, аніж на класичний. По-друге, така техніка підвищує рівень стійкості декоративних матеріалів. Так, нейл-майстер Дебора Ліппман пояснила, що під час замочування ніг нігтьова пластина розширюється. Через це погіршується якість майбутнього покриття, адже воно з більшою ймовірністю буде відколюватися.

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Які переваги сухого педикюру / Фото Freepik

Якщо ви нанесете лак на розширений ніготь, він не буде так добре триматися і, швидше за все, відколеться, коли ніготь висохне і зменшиться до свого нормального стану,

– пояснила Дебора Ліппман.

Окрім того, з погляду санітарії сухий педикюр є більш безпечним. До того ж сухий педикюр зменшує шкідливий вплив на навколишнє середовище, адже під час нього немає даремного використання великої кількості води.

До того ж, обираючи сухий педикюр, ви зменшуєте шкідливий вплив на навколишнє середовище, адже уникаєте даремного використання великої кількості води.

Втім, яким би корисним не був сухий педикюр, він підходить не всім. До прикладу, жінкам з надмірно сухою шкірою або з захворюваннями типу екземи навпаки краще обирати класичний манікюр, адже замочування ніг позитивно впливає на їхню шкіру.