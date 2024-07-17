Новая техника понравилась женщинам потому, что на уход за ногтями на ногах надо значительно меньше времени. Кроме того, как становится понятно из названия процедуры, сухой педикюр выполняют без какого-либо контакта с водой.

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Что такое сухой педикюр

Как объясняют нейл-мастера, сухой педикюр необходимо делать специальными инструментами без предварительного замачивания ног. Так, для того, чтобы убрать ороговевшие части кожи и сделать ножки гладкими, достаточно накрыть пальцы горячим полотенцем и воспользоваться отшелушивающим скрабом.

После этого надо удалить кутикулу, придать ногтям нужную форму и покрыть их лаком. В общем, процедура сухого педикюра почти не отличается от классического, ведь главная разница лишь в том, что нет предварительного замачивания ног.

Впрочем, немало женщин отдают предпочтение именно сухому педикюру, ведь он имеет ряд преимуществ. Во-первых, на сухой педикюр необходимо уделить значительно меньше времени, чем на классический. Во-вторых, такая техника повышает уровень устойчивости декоративных материалов. Так, нейл-мастер Дебора Липпман объяснила, что во время замачивания ног ногтевая пластина расширяется. Из-за этого ухудшается качество будущего покрытия, ведь оно с большей вероятностью будет откалываться.

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Какие преимущества сухого педикюра / Фото Freepik

Если вы нанесете лак на расширенный ноготь, он не будет так хорошо держаться и, скорее всего, отколется, когда ноготь высохнет и уменьшится до своего нормального состояния,

– объяснила Дебора Липпман.

Кроме того, с точки зрения санитарии сухой педикюр является более безопасным. К тому же сухой педикюр уменьшает вредное воздействие на окружающую среду, ведь во время него нет бесполезного использования большого количества воды.

К тому же, выбирая сухой педикюр, вы уменьшаете вредное воздействие на окружающую среду, ведь избегаете бесполезного использования большого количества воды.

Впрочем, каким бы полезным ни был сухой педикюр, он подходит не всем. К примеру, женщинам с чрезмерно сухой кожей или с заболеваниями типа экземы наоборот лучше выбирать классический маникюр, ведь замачивание ног положительно влияет на их кожу.