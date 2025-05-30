Що побажати вчителю на останній дзвоник: ніхто не зможе стримати сліз

Навчальний рік добігає кінця. Скоро настане літо, прийдуть канікули і школи зовсім опустіють.

Перед тим як це станеться, важливо сказати "дякую" вчителям за цей рік. Адже саме вони щодня проводять колосальну роботу, навчаючи учнів.

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Напишіть вашому вчителю повідомлення з вдячністю або ж скажіть декілька теплих слів особисто. Якщо вам важко сформулювати свої побажання, не турбуйтесь. Варіанти гарних привітань для вчителя ви знайдете у підбірці 24 Каналу.

Як привітати вчителя з останнім дзвоником

У цей день хочемо подякувати вам за знання, які ви щодня дарували нам. Ви не лише вчитель, а справжній наставник і друг. Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя і спокою в душі!

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Сьогодні дзвенить останній дзвоник, і разом із ним звучить наша щира подяка вам. Дякуємо, що були нашим дороговказом у світі знань. Нехай вам завжди щастить і серце наповнюється лише гордістю за своїх учнів!

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Сьогодні ми святкуємо не лише завершення року, а й вашу невтомну працю. Ви залишаєте слід у наших серцях назавжди. Зичимо вам добробуту, натхнення й нових професійних звершень!

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Яке повідомлення написати вчительці зі святом / Фото 24 Канал

Останній дзвоник, що прозвучав – це символ завершення ще одного року, і ваша заслуга в ньому неоціненна. Ви допомогли нам рости, мріяти і вірити у свої сили. Нехай життя дарує вам стільки ж добра, скільки ви даруєте іншим!

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Дякуємо за мудрість, натхнення й силу, які ви вкладали у свої уроки. Завдяки вам ми щодня стаємо кращими. Хай усі зусилля повертається до вас сторицею!

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Варіанти SMS для вчительки з останнім дзвоником / Фото 24 Канал

Дякуємо вам за щоденну працю, за натхнення і турботу, яку ви вкладали у нас протягом року. Ви не просто вчитель, ви справжній наставник. Бажаємо вам гарного відпочинку, миру в серці й нових перемог у професії!

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Ваша доброта, мудрість і терпіння залишили глибокий слід у наших серцях. Дякуємо за те, що вірили в нас у найважчі миті. Нехай у вашому житті завжди буде місце для радості й тепла!

Що сказати класному керівнику як привітання з останнім дзвоником

Дякуємо вам за кожну хвилину, присвячену нашому класу. За розуміння, мудрість і безмежну любов до учнів. Ви як капітан, що веде свій корабель крізь будь-які хвилі. Щастя вам, спокою й вдячних сердець навколо!

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Бути класним керівником це не професія, а покликання. Ви зуміли зробити наші шкільні роки незабутніми. Нехай доля дарує вам натхнення і гармонію в усьому!

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Що написати в листівці класному керівнику / Фото 24 Канал

Дякуємо за те, що пройшли з нами цей важкий шлях. Ви завжди були поруч, підставляли плече, допомагали словом і ділом. Нехай кожен ваш день буде сповнений теплом і вдячністю! Любимо вас і завжди пам'ятатимемо!

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Ми вам щиро вдячні за те, що ви завжди вірили в нас, навіть тоді, коли ми самі сумнівалися. Ви вклали в наш клас своє серце, і ми це ніколи не забудемо. Бажаємо вам щастя, душевного спокою і здійснення мрій!

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Ваші турбота, любов і підтримка стали для нас безцінним даром. Ви вірили в кожного і підтримували, коли ми робили помилки. Хай усе добро, яке ви дали нам, повернеться до вас сторицею!

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Варіанти привітань для класного керівника з останнім дзвоником / Фото Pexels

Ви не просто класний керівник, ви – наш наставник, друг і порадник. Саме завдяки вам ми стали згуртовані, впевнені й дружні. Ви завжди підтримували нас і вірили, попри все. Дякуємо!

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Кожен наш успіх це частинка вашої праці. Ви вклали в нас стільки турботи, тепла й знань, що це залишиться з нами на все життя. Дякуємо вам, бажаємо щастя!