Є дні, коли за місячним календарем не варто робити покупки. Якщо не дотримуватися цих рекомендацій, є велика ймовірність, що придбання будуть невдалі, пише 24 Канал.

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В які дні не варто робити покупки у червні 2025

Астрологи вважають, що невдалим часом для покупок у червні є:

Спадний Місяць – 12 – 18 червня – дні, коли шопінгу потрібно повністю уникати. Це період, під час якого покупки даватимуться важко, а придбані речі з великою імовірністю будуть невдалими.

– 12 – 18 червня – дні, коли шопінгу потрібно повністю уникати. Це період, під час якого покупки даватимуться важко, а придбані речі з великою імовірністю будуть невдалими. Новий Місяць – 25 червня – невдалий день для покупок. Усе, що ви придбаєте у цей час, скоріше за все, прослужить недовго.



У які дні можна робити великі придбання у червні / Фото Pexels

Коли у червні потрібно робити покупки

Покупки у ці фази місяця будуть найбільш вдалими: