Є дні, коли за місячним календарем не варто робити покупки. Якщо не дотримуватися цих рекомендацій, є велика ймовірність, що придбання будуть невдалі, пише 24 Канал.
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В які дні не варто робити покупки у червні 2025
Астрологи вважають, що невдалим часом для покупок у червні є:
- Спадний Місяць – 12 – 18 червня – дні, коли шопінгу потрібно повністю уникати. Це період, під час якого покупки даватимуться важко, а придбані речі з великою імовірністю будуть невдалими.
- Новий Місяць – 25 червня – невдалий день для покупок. Усе, що ви придбаєте у цей час, скоріше за все, прослужить недовго.
У які дні можна робити великі придбання у червні / Фото Pexels
Коли у червні потрібно робити покупки
Покупки у ці фази місяця будуть найбільш вдалими:
- Зростаючий Місяць – 1 – 10 червня, 26 – 30 червня – найкращий час для того, аби робити покупки. Усі придбані в цей час речі гарантовано довго прослужать.
- Повня – 11 червня – хороший час, аби купувати щось невелике. Водночас від великих придбань у цей день усе ж варто утриматись, ймовірніше за все, вони будуть невдалими.