Ідеально підібраний день для стрижки здатен покращити емоційний стан, залучити позитивні емоції та відновити стан волосся, пише 24 Канал. На все це впливають фази, які кожного Місяця є різними.
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За місячним календарем на червень 2025 року циклічна фаза Місяця буде проходити в такій послідовності:
- Зростаючий Місяць – з 1 по 13 червня;
- Повний Місяць – 14 червня;
- Спадний Місяць – з 15 по 28 червня;
- Новий Місяць – з 29 по 30 червня.
З урахуванням особливостей впливу Місяця на долю та стан людини, пропонуємо дізнатися, в які саме дні варто стригти волосся.
1 червня – цього дня вдалим вибором буде оригінальна та екстравагантна стрижка.
2 червня – дата несприятлива для будь-яких маніпуляцій із волоссям.
3 червня – від експериментальних стрижок варто відмовитися.
4 червня – після стрижки в цей день волосся буде рости повільно.
5 червня – день сприятливий для різноманітних змін вашого іміджу. Можете не обмежуватися лише стрижкою, фарбування в інший колір також буде доречним.
6 червня – нова зачіска принесе фінансові проблеми.
7 червня – якщо ви страждаєте від ламкості та сухості волосся, то зробіть сьогодні оздоровчі процедури.
8 червня – у цей день рекомендовано робити короткі стрижки.
9 червня – трендова стрижка допоможе вам привернути до себе погляди оточуючих та отримати компліменти від протилежної статі.
10 червня – найкращий день для стрижки. Після неї волосся ще довго зберігатиме блискучий вигляд та слухняно лягатиме у будь-яку зачіску.
11 червня – від стрижок варто утриматися в цей день.
12 червня – у цей день можна змінювати імідж. Якщо зробити стильну стрижку сьогодні, то волосся буде рости швидко.
13 червня – чудовий день для стрижки чи фарбування волосся.
14 червня – не варто в цей день відвідувати перукарню, оскільки це не принесе хороших результатів.
15 червня – стрижка у цей день допоможе вашим локонам мати здоровий та блискучий вигляд.
16 червня – енергетика дня ідеально підходить для кардинальних змін. Зробіть стрижку, на яку давно не наважувалися.
17 червня – експериментуйте із кольором волосся, а радикальних рішень стосовно довжини волосся приймати не рекомендовано.
18 червня – якщо постригтися сьогодні, то волосся відростатиме повільно, але ефект після стрижки збережеться надовго.
19 червня – дата підходить для експериментів з волоссям. Мінімальна зміна довжини привабить фінансові блага у ваше життя.
20 червня – цього дня рекомендовано робити трендову стрижку, яка покращить ваш настрій.
21 червня – можете довіритися майстру в цей день та змінити імідж.
22 червня – не найкращий день для стрижки, тому від зміни образу краще відмовитися.
23 червня – стрижка призведе до приємних та позитивних подій у житті.
24 червня – чудовий день для відвідування перукарні.
25 червня – астрологи не радять стригти, чи фарбувати волосся в цей день.
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26 червня – гарний день для стрижки, якщо вас турбує ламкість волосся.
27 червня – зміни у зовнішньому вигляді призведуть до відновлення сильної життєвої енергії та допоможуть стабілізувати стосунки в сім'ї.
28 червня – сьогодні стригтися не можна. Астрологи запевняють, що енергетика дня важка, а порушення будь-якої стабільності у житті матиме негативні наслідки.
29 червня – день нейтральний для стрижки.
30 червня – можна трішки вкоротити довжину, але зі серйознішими експериментами потрібно бути обережними.