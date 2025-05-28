Ідеально підібраний день для стрижки здатен покращити емоційний стан, залучити позитивні емоції та відновити стан волосся, пише 24 Канал. На все це впливають фази, які кожного Місяця є різними.

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За місячним календарем на червень 2025 року циклічна фаза Місяця буде проходити в такій послідовності:

Зростаючий Місяць – з 1 по 13 червня;

– з 1 по 13 червня; Повний Місяць – 14 червня;

– 14 червня; Спадний Місяць – з 15 по 28 червня;

– з 15 по 28 червня; Новий Місяць – з 29 по 30 червня.

З урахуванням особливостей впливу Місяця на долю та стан людини, пропонуємо дізнатися, в які саме дні варто стригти волосся.

1 червня – цього дня вдалим вибором буде оригінальна та екстравагантна стрижка.

2 червня – дата несприятлива для будь-яких маніпуляцій із волоссям.

3 червня – від експериментальних стрижок варто відмовитися.

4 червня – після стрижки в цей день волосся буде рости повільно.

5 червня – день сприятливий для різноманітних змін вашого іміджу. Можете не обмежуватися лише стрижкою, фарбування в інший колір також буде доречним.

6 червня – нова зачіска принесе фінансові проблеми.

7 червня – якщо ви страждаєте від ламкості та сухості волосся, то зробіть сьогодні оздоровчі процедури.

8 червня – у цей день рекомендовано робити короткі стрижки.

9 червня – трендова стрижка допоможе вам привернути до себе погляди оточуючих та отримати компліменти від протилежної статі.

10 червня – найкращий день для стрижки. Після неї волосся ще довго зберігатиме блискучий вигляд та слухняно лягатиме у будь-яку зачіску.

11 червня – від стрижок варто утриматися в цей день.

12 червня – у цей день можна змінювати імідж. Якщо зробити стильну стрижку сьогодні, то волосся буде рости швидко.

13 червня – чудовий день для стрижки чи фарбування волосся.

14 червня – не варто в цей день відвідувати перукарню, оскільки це не принесе хороших результатів.

15 червня – стрижка у цей день допоможе вашим локонам мати здоровий та блискучий вигляд.

16 червня – енергетика дня ідеально підходить для кардинальних змін. Зробіть стрижку, на яку давно не наважувалися.

17 червня – експериментуйте із кольором волосся, а радикальних рішень стосовно довжини волосся приймати не рекомендовано.

18 червня – якщо постригтися сьогодні, то волосся відростатиме повільно, але ефект після стрижки збережеться надовго.

19 червня – дата підходить для експериментів з волоссям. Мінімальна зміна довжини привабить фінансові блага у ваше життя.

20 червня – цього дня рекомендовано робити трендову стрижку, яка покращить ваш настрій.

21 червня – можете довіритися майстру в цей день та змінити імідж.

22 червня – не найкращий день для стрижки, тому від зміни образу краще відмовитися.

23 червня – стрижка призведе до приємних та позитивних подій у житті.

24 червня – чудовий день для відвідування перукарні.

25 червня – астрологи не радять стригти, чи фарбувати волосся в цей день.

До слова! Якщо хочете пофарбувати волосся, радимо переглянути 5 найпопулярніших кольорів волосся на літо. Ці відтінки допомагають оновити зовнішність і додати впевненості, відповідаючи модним тенденціям.

26 червня – гарний день для стрижки, якщо вас турбує ламкість волосся.

27 червня – зміни у зовнішньому вигляді призведуть до відновлення сильної життєвої енергії та допоможуть стабілізувати стосунки в сім'ї.

28 червня – сьогодні стригтися не можна. Астрологи запевняють, що енергетика дня важка, а порушення будь-якої стабільності у житті матиме негативні наслідки.

29 червня – день нейтральний для стрижки.

30 червня – можна трішки вкоротити довжину, але зі серйознішими експериментами потрібно бути обережними.