Идеально подобранный день для стрижки способен улучшить эмоциональное состояние, привлечь положительные эмоции и восстановить состояние волос, пишет 24 Канал. На все это влияют фазы, которые каждой Луны разные.
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По лунному календарю на июнь 2025 года циклическая фаза Луны будет проходить в такой последовательности:
- Растущая Луна – с 1 по 13 июня;
- Полнолуние – 14 июня;
- Убывающая Луна – с 15 по 28 июня;
- Новая Луна – с 29 по 30 июня.
С учетом особенностей влияния Луны на судьбу и состояние человека, предлагаем узнать, в какие именно дни стоит стричь волосы.
1 июня – этого дня удачным выбором будет оригинальная и экстравагантная стрижка.
2 июня – дата неблагоприятна для любых манипуляций с волосами.
3 июня – от экспериментальных стрижек стоит отказаться.
4 июня – после стрижки в этот день волосы будут расти медленно.
5 июня – день благоприятен для разнообразных изменений вашего имиджа. Можете не ограничиваться только стрижкой, окрашивание в другой цвет также будет уместным.
6 июня – новая прическа принесет финансовые проблемы.
7 июня – если вы страдаете от ломкости и сухости волос, то сделайте сегодня оздоровительные процедуры.
8 июня – в этот день рекомендовано делать короткие стрижки.
9 июня – трендовая стрижка поможет вам привлечь к себе взгляды окружающих и получить комплименты от противоположного пола.
10 июня – лучший день для стрижки. После нее волосы еще долго будут сохранять блестящий вид и послушно ложиться в любую прическу.
11 июня – от стрижек стоит воздержаться в этот день.
12 июня – в этот день можно менять имидж. Если сделать стильную стрижку сегодня, то волосы будут расти быстро.
13 июня – отличный день для стрижки или окрашивания волос.
14 июня – не стоит в этот день посещать парикмахерскую, поскольку это не принесет хороших результатов.
15 июня – стрижка в этот день поможет вашим локонам иметь здоровый и блестящий вид.
16 июня – энергетика дня идеально подходит для кардинальных изменений. Сделайте стрижку, на которую давно не решались.
17 июня – экспериментируйте с цветом волос, а радикальных решений относительно длины волос принимать не рекомендуется.
18 июня – если постричься сегодня, то волосы будут отрастать медленно, но эффект после стрижки сохранится надолго.
19 июня – дата подходит для экспериментов с волосами. Минимальное изменение длины привлечет финансовые блага в вашу жизнь.
20 июня – в этот день рекомендовано делать трендовую стрижку, которая улучшит ваше настроение.
21 июня – можете довериться мастеру в этот день и сменить имидж.
22 июня – не лучший день для стрижки, поэтому от смены образа лучше отказаться.
23 июня – стрижка приведет к приятным и позитивным событиям в жизни.
24 июня – отличный день для посещения парикмахерской.
25 июня – астрологи не советуют стричь, или красить волосы в этот день.
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26 июня – хороший день для стрижки, если вас беспокоит ломкость волос.
27 июня – изменения во внешнем виде приведут к восстановлению сильной жизненной энергии и помогут стабилизировать отношения в семье.
28 июня – сегодня стричься нельзя. Астрологи уверяют, что энергетика дня тяжелая, а нарушение любой стабильности в жизни будет иметь негативные последствия.
29 июня – день нейтральный для стрижки.
30 июня – можно немного укоротить длину, но с более серьезными экспериментами нужно быть осторожными.