Стрижка завжди відповідає за прояв індивідуальності, тому радимо обирати той варіант, який буде личити вашому стилю й обличчю, пише 24 Канал з посиланням на Refinery29.

Вкорочений боб

Така стрижка доходить до лінії підборіддя, а ззаду лінія волосся вигинається аж під потилицю. Вкорочений боб створює таку форму, яку можна вкладати різними способами. Перукарі радять носити таку зачіску з бічним проділом, зачісувати назад за допомогою гелю чи заправляти за вуха.

Біксі

Ця стрижка є чимось середнім між бобом та піксі. Вона чудово підходить для тих, хто хоче мати рухливі пасма й коротке волосся. Стрижки біксі можна надати бажаної форми завдяки засобам для стайлінгу.

Каскад середньої довжини

Каскадна стрижка мала велику популярність у 90-х роках, оскільки тоді всі любили зачіски з додатковим об’ємом. Каскад на середній довжині волосся має природний та невимушений вигляд. Найкраща довжина – по плече чи трішки довше. Якщо хочеться укладки, то можна зробити натуральні хвильки.

Мікроконтурна стрижка

Така зачіска є ще однією формою стрижки піксі. Вона має гострі текстуровані кінчики й нашарування пасм навколо обличчя. Ця стрижка є сміливою й має небанальну форму, однак виглядає досить красиво на жінках, які люблять коротке волосся.

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