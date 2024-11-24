"Любов до себе – не егоїзм, а основа": інтерв'ю з Дашею Квітковою про моду і життя під час війни

Інфлюєнсерка Даша Квіткова завоювала серця майже 2-х мільйонів прихильників, які слідкують за її життям в інстаграмі. Красива, молода та амбітна дівчина є мотиватором для багатьох, оскільки демонструє, як можна досягнути бажаного, завдяки вірі в себе та постійній роботі.

Даша Квіткова справляє враження залізної леді, яка йде напролом в одному напрямку на шляху до здійснення своїх мрій. Вона є амбасадоркою соціальних та власних проєктів та надихає аудиторію на позитивні зміни. В інтерв'ю 24 Каналу блогерка розповіла про те, де знаходить ресурс та мотивацію, про підтримку ментального здоров'я під час війни, про благодійність, вподобання в музиці, фільмах та моді, про дисципліну в спорті та любов до себе.

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Обираю рухатись вперед, – Квіткова про життя під час війни

Дашо, згадуючи про вас, найперше, що виникає в уяві – ваша усмішка. Ви постійно випромінюєте радість та гарний настрій. Можете розповісти, як вдається бути таким енерджайзером?

Часто зі сторони виглядає так, ніби я завжди на позитиві, але я не вважаю себе енерджайзером.

Я жива людина зі своїми "тарганами", переживаннями та проблемами. Як і у всіх людей, у мене так само є моменти, коли я розумію, що не витримую. Тоді мені хочеться поплакати і сховатися під ковдру десь в кутку, щоб ніхто мене не турбував.

Останній раз я дала собі на такий стан два тижні, протягом яких щодня плакала, бо переживала вигорання. Після цього я встала, зібралася і продовжила жити життя. Але, мабуть, у мене це з дитинства – незважаючи на те, що відбувається в моєму житті, я завжди підводжуся і продовжую йти.

Я обираю жити і рухатися вперед, бо не хочу, щоб моя дитина бачила, що я страждаю.



Даша Квіткова дає собі час перезавантажитися / Фото пресслужби

Ви – заряд неймовірної мотивації. А що вас мотивує? Де знаходите ресурс і звідки його черпаєте? Що надихає постійно рухатися вперед?

Мій син – головний мотиватор для мене. Я розумію, що несу за нього відповідальність, і це дає мені величезний поштовх, щоб продовжувати займатися своєю справою. У дитинстві ми часто не отримуємо те, що хотіли, через що виростаємо з бажанням дати своїй дитині найкраще. Це також мене мотивує.

Крім того, я сама себе мотивую – коли озираюся назад на пройдений шлях, розумію, що хочу продовжувати в тому ж темпі. Мене також надихають люди навколо. Просто подивіться на наших українців, cкільки талановитих і вражаючих людей. Коли ти живеш у такому суспільстві, то розумієш, що не можеш просто сидіти на дивані. Зараз я не планую сповільнюватися – зроблю це, коли прийде час.

Ви амбасадорка проєкту "Як ти?", що створений за ініціативи Олени Зеленської на підтримку ментального здоров’я. Як на вашу думку екологічно підтримувати ментальне здоров’я в час війни?

Ментальне здоров'я – це наш фундамент сьогодні, немає фундаменту – все інше ходить ходуном. Наші "сусіди" намагаються досягти того, щоб ми зневірилися, впали в депресію, перестали жити і планувати. Але такого не повинно бути. Ми мусимо триматися, зібрати свою волю в кулак і продовжувати, незважаючи ні на що. Наше ментальне здоров’я повинне бути міцним, і ми повинні його підтримувати.

Почати можна з базового – звертати увагу на свій стан. Відслідкуйте те, як ви почуваєтесь, задайте собі питання: "Чи сьогодні я в нормі?", "Чи потрібен мені відпочинок?", "Що мене тривожить?". Зверніться до психолога, коли відчуваєте необхідність. Про це не соромно говорити, навпаки — потрібно кричати, що ментальне не менш важливе, ніж фізичне.

Квіткова про донати для ЗСУ та допомогу дітям

Соціальна складова – важлива частина вашої діяльності. Щодня впродовж тривалого часу ви надсилаєте донати нашій армії та показуєте це у своїх сторіс. Боротьба з ворогом потребує ресурсів щодня, однак деякі люди "втомились" донатити. У вас величезна аудиторія. Як змотивувати їх допомагати армії не з примусу, а зробити це звичкою?

Дивіться, мені вдалося зробити це звичкою для себе. Я розумію, що можу пити каву, бачитися з друзями, спати спокійно в теплому ліжечку з дитиною. У той час, як захисники та захисниці воюють і борються за нашу незалежність. Це стало своєрідною звичкою-вдячністю, адже я дякую кожен день за можливість бути тут, продовжувати працювати і займатися своїми справами. Ми можемо мотивувати людей лише своїм прикладом.

Щодо того як мотивувати – є різні механіки та шляхи. Нещодавно ми випустили колабу з Klavdia Petrivna. Це був спільний трек та відео на підтримку збору на зимову форму для жінок-захисниць. Я вперше в своєму житті зачитала реп. Цей ролик має розважальний характер, та головна його мета – залучити людей до збору. І нам це вдалося, багато медіа написала про ініціативу, поділилися лінком на збір, багато людей задонатило.

7 грудня у ТРЦ Blockbaster Mall вже другий рік поспіль пройде мій благодійний захід "Під подушкою", який націлений на збір коштів для дітей, які борються з раком. Ми проводимо цей івент в партнерстві з Фондом "Таблеточки". Минулого року зібрали спільними зусиллями понад 5 мільйонів гривень, цього року робимо все для того, щоб ця сума була ще більшою.

Заколабились з багатьма українськими брендами, які продають у себе благодійні товари і відсотки з них перерахують на нашу ініціативу. А 7 грудня відбудеться великий концерт на підтримку кампанії за участі талановитих дітей та відомих артистів. Тож, запрошую усіх гарно та з користю провести час разом.

Дашо, окрім того, ви активно допомагаєте хворим дітям. У який момент ви зрозуміли свою місію – бути залученою до такого непростого, але дуже важливого процесу збору коштів?

Як мама, я відчуваю особливий зв’язок з цими дітьми. Коли я вперше приїхала до Охматдиту і побачила, очі цих дітей, побачила їхнє бажання жити… Це глибоко зворушило мене. Я хочу підтримувати батьків, які разом зі своїми дітьми борються з хворобою, щоб вони знали, що не самі у своїй власній війні. Я прагну, щоб якнайбільше українських дітей були здорові та мали щасливе життя. Маючи величезну аудиторію, я хочу направити її в правильне русло, щоб ми разом допомагали тим, хто цього потребує.

Ви навідуєтеся до дітей в лікарню, які проходять важке лікування. Що відчуваєте в цей момент? Як вдається бути сильною перед ними та як ці діти на вас впливають?

Мені важко вдається бути сильною, коли я там. Серце болить і розривається зсередини, але ці діти дають надію. Вони радіють нашим зустрічам, пам’ятають мене і з щасливими очима біжать до мене, виготовляють подарунки. Коли я проводжу час з ними, намагаюся подарувати тепло та енергію, щоб вони знали, що не самі. Після цих зустрічей я плачу, мені потрібно кілька годин, щоб заспокоїтися.

Перейшла на українську задля сина

Незадовго до війни ви перейшли у своєму блозі на українську мову. Цей крок ви зробили ще тоді, коли більшість інфлюєнсерів говорили російською. Що підштовхнуло вас до таких дій?

Я зробила цей крок, тому що хочу, щоб мій син розмовляв чистою українською.

Це було наше спільне рішення з Нікітою (Нікіта Добринін – колишній чоловік Даші Квіткової, – 24 Канал), з початку повномасштабного вторгнення ми розмовляємо з Левчиком виключно українською і він не знає російських слів.

Зараз, коли я передивляюсь свої старі відео, на яких розмовляю російською, мені взагалі не подобається мій голос. Українська мова набагато мелодійніша та ніжніша для мене.

Ви часто ділитеся з прихильниками рутиною з Левчиком. Як ви пояснюєте йому, чому посеред ночі в будь-який інший час доби вам потрібно спускатися в укриття? Як мамам розповісти дітям в маленькому віці про війну?

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Левчик був зовсім маленьким і в принципі не розумів жахів війни. Сьогодні він знає, що робити під час тривоги, адже я пояснюю йому все як дорослому. Я розповідаю про агресію зі сторони Росії, вибухи і необхідність ховатися. Він це все знає і коли чує тривогу, підходить до мене і каже: "Мама, почалася тривога, пішли в укриття". У його садочку також є сховище і діти знають, як діяти в таких ситуаціях.



Даша Квіткова зі своїм сином Левом / Фото з пресслужби

Особисто знайомі з Сашею, – Квіткова про нового "Холостяка"

Яку українську музику слухає Даша Квіткова? Розкажіть про улюблених виконавців. А ще поділіться українськими фільмами, які вам найбільше запам’яталися.

Я слухаю багато української музики, наші артисти дійсно досягли величезного прориву за ці майже три роки. Зазвичай, я просто вмикаю Топ-100 у Києві або в Україні в Apple Music і слухаю всі останні прем’єри. Мені подобаються різні виконавці: MAMARIKA, MONATIK, DOROFEEVA, Океан Ельзи і багато інших.

Щодо фільмів – з останнього, що сподобалось, це "Граф Монте-Крісто", "Думками навиворіт 2", "Уявні друзі", "Бідолашні створіння", "Поворот Трея Тернера" і "Бекхем".

Ви – переможниця популярного реаліті-шоу "Холостяк". Нещодавно стартував новий сезон з ветераном Олександром Тереном. Чи знайомі ви з ним особисто? Ймовірно були залучені у певні проєкти? Що можете розповісти про нього?

Так, ми особисто знайомі з Сашею, якось разом виступали на одному заході. Він здається мені дуже приємною і сильною особистістю. Я знаю, що він написав свою книгу, і хочу її прочитати. Як матиму час, то обов’язково буду дивитися новий сезон. Але, перш за все, бажаю йому знайти справжнє, щире кохання.

Думала про свій бренд, – Даша Квіткова про моду

Ви – приклад для наслідування багатьох дівчат. У вас навіть є рубрика GRWM. Ваш стиль одягу надихає, бо всі образи неймовірно красиві. Ви самі їх придумуєте чи черпаєте звідкись натхнення?

Звичайно, я черпаю натхнення з соцмереж, Pinterest і підписуюсь на стильних дівчат. Але самі образи я зазвичай продумую самостійно. Для мене головне, щоб було комфортно, а чи сподобається комусь – не так важливо.



Даша Квіткова любить стильно одягатися / Фото з пресслужби

Все більше українців віддають перевагу вбранню від наших дизайнерів. Які українські бренди є вашими улюбленими та чому?

У мене багато улюблених українських брендів. Якщо відкрити мою шафу, більшість речей там від українських виробників. Не хочу виділяти конкретний бренд, щоб не образити інших. Усі наші бренди насправді дуже стараються і створюють якісні речі. Наприклад, сьогодні я заходила в Zara подивитись нову колекцію, але зрозуміла, що якість наших українських брендів значно вища, тому навіть нічого собі не купила.

Яка найцінніша та найдорожча річ у вашому гардеробі? Можливо їх є кілька.

Напевно, моя найцінніша річ – це моя домашня блакитно-сіра футболка, вона дуже близька моєму серцю. А найдорожчі речі в моєму гардеробі – це сумки та окуляри.

Разом з брендом Intertop ви презентували капсульну колекцію одягу "Квітни". А чи хотілося б вам заснувати власний бренд одягу? Чи задумувалися над цим?

Я вже думала про створення власного бренду, і є певні ідеї, але вони не пов'язані з одягом. У цьому плані я не поспішаю, бо розумію, що власній справі треба віддаватися повністю, треба знати її досконально, тож поки обмірковую.

До речі, ми з Intertop у рамках проєкту "Під подушкою" створили благодійний світшот, який можна буде придбати в мережі магазинів вже цього тижня. Усі 100% з продажу світшоту будуть перераховані до Фонду "Таблеточки" на ліки для дітей, а світшот реально класний, ношу його постійно.

Як виглядає ваша ідеальна капсула вбрання на осінь? Що, на вашу думку, має бути в гардеробі кожної дівчини?

Головне, щоб були спортивні штани, в яких зручно та комфортно, теплі уги та кросівки. Я ніколи не готую капсули на цілий сезон – якщо мені подобається річ, я її беру. Кожна дівчина повинна обирати одяг відповідно до свого смаку та стилю, а не купувати лише через тренди. Для мене улюбленими речима в цю пору є пальто та стильні окуляри, які доповнюють будь-який образ.

Розкажіть про головні тренди, які вже встигли придбати для себе?

Я помітила, що зараз в тренді бордові та коричневі кольори. З цієї тенденції у мене вже є коричневий жакет, бордова сумка та бордові чобітки.

Багато українських інфлюєнсерок їздять на Тижні моди за кордон. Чи плануєте ви в майбутньому відвідати Fashion Week?

Чесно кажучи, у мене немає мети потрапити на Fashion Week. Є фешн-інфлюєнсери, які будують свій блог на моді, тому звісно, для них відвідати модні покази – це необхідність та пріоритет. У мене зовсім інша тематика блогу і інші плани.



Інфлюєнсерка обожнює красиві аутфіти / Фото з пресслужби

"Люблю натуральність": яка beauty-рутина у Даші Квіткової

Опишіть свою beauty-рутину? Без яких засобів не уявляєте свій ранок? Який мейкап найбільше любите у повсякденному житті?

Моя б'юті-рутина починається з того, що мій син прокидається і "б'є" мене ногою в обличчя (сміється – 24 Канал). Думаю, всі мами мене зрозуміють. Після пробудження я одразу приймаю контрастний душ для того, щоб запустити кровообіг та врятувати моє набрякле обличчя. Також люблю набрати у миску воду з льодом і занурити туди обличчя. Це мене рятує, коли я сплю обличчям у подушку і через це маю значні набряки. Далі я стою на килимку з голками, поки чищу зуби і сушу волосся.

Щодо макіяжу, я люблю натуральний вигляд, коли тональний засіб майже непомітний, немає ефекту маски. Це підфарбовані вії, брови і олівець з нюдовим відтінком на губах. І, звісно, намагаюсь сховати синці під очима.



Інфлюєнсерка любить виглядати натурально / Фото з пресслужби

Як пахне Даша Квіткова? Розкажіть про своїх кілька улюблених ароматів.

Мій улюблений аромат я ношу вже понад два роки. Я його дуже люблю і не знаю, чи хочу ділитися ним, щоб його не розкупили… Тому залишу його в секреті (посміхається – 24 Канал).

Ви активно займаєтеся спортом та зуміли продемонструвати, як завдяки фізичним навантаженням та здоровому харчуванню можна змінити своє тіло та внутрішній стан. Розкажіть, як постійно мотивувати себе до спорту та як не зійти з дистанції, щоб досягнути бажаного результату. Чим керуєтеся ви?

Я керуюсь дисципліною. У моєму випадку, мотивація вже давно відійшла на другий план. Зараз я тренуюсь виключно завдяки суворій дисципліні, тому що регулярність важливіша. Моє тіло дякує мені за спорт, за витривалість і фізичний стан. Коли я тривалий час не тренуюсь, я відчуваю, як моє тіло стає млявим, мені аж важко ходити. Спорт мене рятує не тільки в фізичному плані, але й в емоційному, для мене це терапія.



Даша Квіткова постійно займається спортом / Фото пресслужби

Помітити вашу трансформацію – неможливо. Які зміни відчули в собі, коли досягнули ідеальної фігури?

Єдину зміну, яку я відчула в собі, коли досягла свого (!) ідеалу фігури – це те, що моє тіло стало неймовірно витривалим. Дисципліна і регулярність – ключ до успіху. Ми можемо трансформуватися виключно, якщо прикладаємо до цього зусилля.

У час війни часто опускаються руки та втрачається мотивація до будь-чого. Що означає дбати про себе? Які основні критерії ви сюди б віднесли?

Дбати про себе – це слухати свої потреби, робити те, що приносить радість, і не забувати про паузи. Якщо хочеться сьогодні просто полежати у ліжку – зробіть це. Подруги покликали кудись разом вийти – дозвольте собі це. Якщо давно думали зробити якийсь неймовірно крейзі вчинок – наважтесь на це, насолоджуйтесь кожною хвилиною. Головне у житті – це чути себе, свої потреби, знати свої кордони і не дозволяти іншим їх руйнувати.



Даша Квіткова радить прислухатися до себе / Фото з пресслужби

Ви часто читаєте. Які книги порадите нашим читачам? Ймовірно є такі, які на вас певним чином вплинули.

"9 листопада", Коллін Гувер

Всі книги Гувер, які я рекомендувала підписникам, були за декілька днів розпродані у всіх книгарнях Києва (сміється – 24 Канал). "9 листопада" – історія, яка мене захопила, вкрала сон і змусила мої очі наповнитись сльозами, бо там є речі, які зачіпають за живе.

"Краще, ніж у фільмах", Лінн Пейнтер

Вона дуже легко читається, немає гострого сюжету. Ти ніби дивишся підлітковий, банальний, але дуже приємний фільм на Netflix. Якщо шукаєте щось легке і класне – це воно, можна прочитати за один день.

"Усе, що з нами навіки", Люсі Скор

“Не суди книгу по обкладинці” – ця фраза максимально описує її. Книга про силу сім’ї, про підтримку, кохання і секс. Про синдром відмінниці та дружбу.

І наостанок. Що означає любити себе? Хто на вашу думку – успішна жінка і в чому ваш секрет успіху?

Любити себе – це приймати і цінувати свою особистість, як вона є, визнавати свої сильні і слабкі сторони, поважати власні потреби та бажання. Це про турботу про себе, як в емоційному плані, так і в фізичному, а також про встановлення здорових меж, щоб захистити свій внутрішній простір. Любов до себе – це не егоїзм, а важлива основа для побудови здорових стосунків і щасливого життя.

Успішна жінка, на мою думку, – це не лише та, яка досягла кар’єрних чи фінансових вершин, але й та, хто відчуває гармонію всередині, чим би вона не займалася в житті. Секрет успіху — це вміння вірити в себе навіть тоді, коли весь світ сумнівається. Це про терпіння, коли результати не приходять одразу, і силу рухатись вперед, коли шлях здається надто важким. Це вміння знайти натхнення у дрібницях і цінувати кожен крок на своєму шляху.

Любов до себе і віра в свою цінність – це найміцніші крила, які допомагають долати будь-які вершини.