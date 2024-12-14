Софія Згоба у своєму юному віці не лише є успішною моделлю, яка співпрацює з відомими брендами, але й знімається в кіно та навчається за кордоном, здобуваючи освіту художниці-реставраторки. В інтерв’ю 24 Каналу дівчина більше розповіла про те, як встигла стати обличчям знаменитих рекламних кампаній світу, про життя у Лондоні, зйомки у Netflix та хобі.

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Відчувала гордість за Україну, – Згоба про Міss International Ukraine

Софіє, ви з дитинства в модельному бізнесі. Розкажіть про свій шлях. З чого все почалося та як модельна індустрія стала частиною вашого життя вже в дорослому віці?

Мій шлях у модельному бізнесі розпочався досить рано. Ще у дитинстві я брала участь у фотосесіях та показах, адже моя мама завжди підтримувала мої творчі пориви. Згодом це перетворилося на справжню пристрасть.

Модельна індустрія – це не просто робота, а спосіб самовираження. Уже в дорослому віці я зрозуміла, що моделінг – це більше, ніж зовнішність. Це наполеглива праця, дисципліна та мистецтво передавати емоції.

Ви отримали титул Міѕѕ International Ukraine 2023. Розкажіть, чим найбільше запам'ятався цей конкурс?

Цей конкурс став для мене не лише важливим етапом кар'єри, але й емоційним досвідом. Найбільше запам'яталася підтримка моїх близьких і той момент, коли я стояла на сцені, відчуваючи гордість за Україну. Також мене вразило спілкування з іншими учасницями – кожна з них мала свою унікальну історію.



Софія Згоба здобула перемогу в конкурсі Miѕѕ International Ukraine 2023 / Фото з інстаграму моделі

У вашому арсеналі є вже чимало рекламних зйомок. Співпраця з якими брендами вам сподобалася найбільше та чим особливим запам'яталася?

Мені дуже сподобалася співпраця з брендом Burberry. Ці люди вразили своєю креативністю та уважністю до деталей. Особливо запам’ятався один проєкт, де я брала участь у зйомках на природі, що чудово поєднувало мою любов до мистецтва та природи.

Треба перевершувати власні очікування, – Згоба про роботу моделі

Що найскладніше в роботі моделі?

Напевно, найважче – це постійне збереження балансу між напруженим графіком і особистим життям.

Ще одна складність – робота над собою, адже іноді потрібно перевершувати власні очікування, бути готовою до критики та швидко адаптуватися до змін.

Окрім модельної кар'єри, значну частину вашого життя займає навчання у Лондоні. Чому ви обрали саме це місто та як готувалися до вступу? Розкажіть трохи про студентське життя за кордоном.

Лондон завжди був для мене джерелом натхнення – місто з багатою історією, культурою та неймовірною енергією. Готувалася я заздалегідь: вивчала мову, працювала над портфоліо та складала вступні іспити.

Студентське життя в Лондоні – це постійне відкриття нового. Тут завжди є можливість знайти однодумців, відвідати галереї або просто прогулятися парками.



Львів'янка навчається у Лондоні / Фото з інстаграму Софії Згоби

Miѕѕ International Ukraine про контракт із Netflix

Ви здобуваєте освіту художниці-реставраторки. У який період ви відчули в собі потяг до мистецтва?

Мистецтво завжди було невід'ємною частиною мого життя. З дитинства я любила малювати, але серйозний інтерес до реставрації виник, коли я вперше побачила, як повертають до життя старовинний твір. Це неймовірний процес – зберегти історію через мистецтво.

Чи малюєте ви картини і якщо так, то в якому стилі? Які художники ваші улюблені? Хто та що вас надихає?

Так, я малюю. Найбільше мене приваблює імпресіонізм і сучасні техніки.

Одними з моїх улюблених художників є Клод Моне та Василь Кандинський. Моє натхнення – це природа, подорожі та люди, які мене оточують.



Софія Згоба представила власну виставку / Фото з інстаграму моделі

Софіє, окрім моделінгу, ви ще й починаєте свій шлях в кіноіндустрії. Кілька місяців тому стало відомо про те, що ви підписали контракт із Netflix. Можете більше розповісти нашим читачам, чого нам варто очікувати на екранах?

Це абсолютно новий досвід для мене!

Наразі я не можу розкривати всі деталі проєкту, але це буде драматична історія із сильним соціальним посилом. Моя роль – одна з ключових, і я дуже чекаю, коли зможу поділитися результатами.

Цього року ви потрапили на Каннський кінофестиваль. Які це враження – опинитися на одному червоному хіднику разом з усіма знаменитостями?

Це було як у казці! Канни – це місце, де мода, мистецтво та кінематограф зустрічаються в ідеальній гармонії. Я отримала багато цінного досвіду, зустріла неймовірних людей і вкотре відчула, як важливо залишатися вірною собі.



Модель на Каннському кінофестивалі / Фото Forbes

Тіло в тонусі й емоційна рівновага: Софія Згоба про спорт у своєму житті

Ви – затребувана модель, тож у вас, ймовірно, є свої ритуали, як постійно підтримувати себе у формі. Як виглядає ваша beauty-рутина та яку частину спорт займає у вашому житті?

Моя beauty-рутина базується на трьох головних принципах: регулярність, натуральність і зволоження. Кожного ранку я очищую шкіру, наношу сироватку та крем із SPF, а ввечері додаю масаж обличчя. Спорт займає важливу частину мого життя – я займаюся пілатесом, йогою та силовими тренуваннями 3 – 4 рази на тиждень. Це допомагає не лише тримати тіло в тонусі, а й зберігати емоційну рівновагу.

У вашому інстаграмі – чимало фото у красивих образах. А як любите одягатися у повсякденні? Який стиль вам найбільше імпонує?

У повсякденному житті я обираю комфорт і простоту. Найчастіше це кежуал: джинси, светри оверсайз, зручні кеди чи лофери. Люблю мінімалізм із невеликими акцентами – наприклад, яскравий аксесуар чи незвичний крій. Ну і звичайно стиль Old Money.

Яка найдорожча річ у гардеробі Софії Згоби

Чи є у вас улюблені українські бренди в гардеробі?

Так, я дуже люблю українські бренди. Серед моїх фаворитів – Bevza, Balykina, The Coat by Katya Silchenko. Їхні речі завжди стильні, якісні та мають власну історію.

Які світові дизайнери подобаються? Яке вбрання носите від відомих брендів?

Серед світових дизайнерів мене надихає творчість Олександра Маккуїна, Жакмюса та Стелли Маккартні. Їхній стиль поєднує елегантність із сучасністю. У гардеробі також є речі від Dior і Prada, Channel – це класика, яка завжди актуальна.

Яка річ у вашому гардеробі найдорожча та чим вона для вас особлива?

Найдорожча не лише за ціною, а й за емоціями – це вечірня сукня, в якій я отримала титул Miss International Ukraine. Вона символізує один із найважливіших моментів у моєму житті, тому я завжди трепетно ставлюся до неї.

Що для вас табу? Є щось, що б ніколи не одягнули?

Я намагаюся уникати надто відвертих речей або тих, які мені некомфортно носити. Для мене важливо, щоб одяг не лише гарно виглядав, а й відображав мою особистість.

Лондон – одне з чотирьох міст, яке називають столицею моди. Нам добре відомий стиль француженок, а як одягаються в Англії? Що вам подобається у їхньому стилі?

Британський стиль дуже різноманітний. Це поєднання класики та сучасного гранжу. Мені подобається їхня свобода самовираження: вони можуть одягнути жакет у поєднанні з кросівками чи доповнити строгий образ яскравими деталями. Це виглядає дуже природно й індивідуально.

Головна мотивація – кінний спорт: Miss International Ukraine про хобі

Як проводите свій вільний час? Які у вас є ще хобі та захоплення? Чим надихаєтеся та що вас мотивує?

У вільний час я люблю малювати, читати книги або гуляти парками. Також обожнюю подорожі – вони завжди наповнюють мене новими ідеями. Моє натхнення – це люди, які досягають своїх цілей, і моменти, коли я бачу результати власної роботи. Ну і звичайно – свобода коней. У віці 16 років мені подарували дуже благородного скакуна! Жеребець – порода Фрітц. Тому одна із моїх головних мотивацій – це кінний спорт.



Софія Згоба обожнює кінний спорт / Фото з інстаграму моделі

Розкажіть про свої вподобання. Яку музику любите слухати? Які фільми є у вашому улюбленому списку та які книги читаєте?

Я люблю слухати інструментальну музику та сучасний поп. У кіно віддаю перевагу драмах та фільмам із глибоким змістом, наприклад, "Маленьке життя". А ще все, що звʼязано з вампірами. До прикладу The Twilight або The vampire diaries.

В Лондоні особливо завжди дотримуюсь цієї традиції – дивитися фільми з вампірською тематикою. З книг мене завжди надихають твори на тему мистецтва та психології.

Що для вас означає бути успішною? Яким бачите своє майбутнє та чи є уже якісь великі цілі та плани на наступний рік?

Для мене успіх – це гармонія між особистим життям і професійними досягненнями. У майбутньому я бачу себе людиною, яка продовжує розвиватися, реалізовувати себе в різних сферах і надихає інших.

Наступного року я планую зосередитися на мистецтві, розвивати акторську кар’єру та взяти участь у кількох благодійних проєктах.