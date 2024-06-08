Створює ілюзію довжини на коротких нігтях: що таке італійський манікюр та як він працює

Якщо ви не любите відрощувати нігті, але хочете, щоб вони виглядали видовженими, італійський манікюр – це ідеальне рішення.

Що це за вид манікюру та як такий дизайн допоможе візуально подовжити нігті та пальці, розповідаємо далі.

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Що таке італійський манікюр

Секрет італійського манікюру полягає у тому, що він дозволяє подовжити нігті та пальці завдяки вмілому нанесенню лаку таким чином, щоб створити ілюзію довжини.

Такий манікюр переважно поєднують з однотонним покриттям. Під час процедури лаком потрібно підійти якомога ближче до кутикули, не торкаючись шкіри, а потім намалювати вертикальну лінію нігтя, залишаючи невеликий проміжок між краєм стінки нігтя та гелем,

– пояснює експертка з манікюру Алекс Телекі.

Як виглядає італійський манікюр: дивіться фото

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Вона додає, що разом з однотонним покриттям італійський манікюр можна виконувати й у французькому стилі. Єдина відмінність полягає у тому, що тут лінія френча починатиметься приблизно на половині нігтя як зліва, так і справа, щоб утворити форму "U". Це допоможе зробити пальці та нігті більш витягнутими.

Я поєдную італійський манікюр з іншими методами, такими як відсунення кутикул і видалення зайвої шкіри, щоб подовжити нігті. Крім того, форма нігтя є ключовою для того, щоб вони виглядали довшими за допомогою цієї техніки,

– акцентує Алекс Телекі.

Як роблять італійський манікюр: дивіться відео

Майстриня манікюру каже, що найкраще італійський манікюр працює з короткими та квадратними або трохи заокругленими нігтями, тоді як з довгими чи мигдалеподібними ефект не виглядатиме надто привабливо.