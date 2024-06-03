Якщо ви не знаєте, який дизайн обрати, то допоможуть трендові дизайни від голлівудських зірок. Так, який манікюр варто повторити цього літа – далі в добірці.

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Молочний манікюр

Наприкінці травня голлівудська акторка Енн Гетевей з'явилася на заході Bvlgari у Римі у вишуканому образі. Зірка обрала довгу вечірню сукню білого кольору, а образ доповнила вишуканими прикрасами з діамантів. Лук на мільйон підкреслив витончений манікюр молочного кольору.

Ідеальний молочний манікюр – це не надто рожевий, не надто білий і не надто нюдовий, і, як говорять експерти, нігті Гетевей були саме такими. Стилісти наголошують, що такий відтінок матиме особливу популярність, адже краса – в простоті.

Молочний манікюр Енн Гетевей
Молочний манікюр Енн Гетевей / Фото з інстаграму @annehathaway

Перламутровий манікюр

Зірковий майстер манікюру Том Бачик створює для Джей Ло завжди трендовий манікюр, і новий дизайн, опублікований 30 травня, не став винятком. Так, Бачик запропонував Джей Ло трендовий перламутровий дизайн.

Однотонне покриття з легким блиском і без будь-яких візерунків – топ трендів цього літа. Колір настільки близький до тону шкіри Джей Ло, що здається, ніби на її нігтях нічого немає, але мерехтіння неймовірно виблискує на сонці й приковує увагу до себе.

Трендовий літній дизайн, як у Джей Ло: дивіться фото

Хромовані нігті

Хромовані нігті із дзеркальним покриттям – тренд 2024 року, а літо – найкраща пора для його втілення. Нещодавно телезірка Кайлі Дженнер опублікувала в інстаграмі сторіс. Окрім іншого, підписники звернули увагу і на її манікюр також.

Так, зірка обрала хромовані нігті. Сіра основа разом з перлинно-білим хромованим покриттям мала неймовірний дзеркальний блиск. Стилісти зауважили, що нігті Кайлі були ніби "димчасті дзеркала". До слова, зірка не вперше обирає хромовані нігті, а такий дизайн – ідеальний для літніх вечірок.

Хромований манікюр Кайлі Дженнер
Хромований манікюр Кайлі Дженнер / Скриншот з інстаграму @kyliejenner

Солодкий квітковий манікюр

Манікюр Гейлі Бібер також опинився під пильним поглядом стилістів. Так, нещодавно інфлюенсерка опублікувала свіжу добірку світлин, на яких продемонструвала не лише свою вагітність, а й новий літній манікюр.

Так, Гейлі обрала нюдове покриття й доповнила його маленькими квітами зі стразів – білими пелюстками й рожевим камінчиком по центру.

Маленькі вишневі квіти на моїх нігтях, маленькі вишневі квіти в моєму животі,
– підписала Гейлі добірку світлин.


Квітковий манікюр Гейлі Бібер / Фото з інстаграму @haileybieber

Дизайн "Шахівниця"

Літо – пора для сміливих та яскравих образів. Це продемонструвала й співачка Дуа Ліпа, яка зробила незвичайний літній манікюр. Так, зірка обрала дизайн у стилі яскравої шахівниці. Поєднання шимерних відтінків рожевого, блакитного й чорного відтінків створили яскравий дизайн, який варто повторити цього літа.

Яскравий манікюр Дуа Ліпи
Яскравий манікюр Дуа Ліпи / Фото з інстаграму @dualipa

Втім, варто зважати, що такий дизайн пасуватиме не до всіх образів. Так, яскравий манікюр з дизайном шахівниці буде мати недоречний вигляд, до прикладу, на офіційних заходах.