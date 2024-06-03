Якщо ви не знаєте, який дизайн обрати, то допоможуть трендові дизайни від голлівудських зірок. Так, який манікюр варто повторити цього літа – далі в добірці.

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Молочний манікюр

Наприкінці травня голлівудська акторка Енн Гетевей з'явилася на заході Bvlgari у Римі у вишуканому образі. Зірка обрала довгу вечірню сукню білого кольору, а образ доповнила вишуканими прикрасами з діамантів. Лук на мільйон підкреслив витончений манікюр молочного кольору.

Ідеальний молочний манікюр – це не надто рожевий, не надто білий і не надто нюдовий, і, як говорять експерти, нігті Гетевей були саме такими. Стилісти наголошують, що такий відтінок матиме особливу популярність, адже краса – в простоті.



Молочний манікюр Енн Гетевей / Фото з інстаграму @annehathaway

Підкреслить власний стиль й водночас допоможе слідувати трендам білизна від українського бренду Anabel Arto. Незалежно від вашого уподобання – чи то класична елегантність, чи щось яскраве й акцентне – в асортименті знайдеться білизна для найвибагливіших. Серед великих колекцій кожна зможе знайти свій унікальний комплект, який даруватиме впевненість.

Перламутровий манікюр

Зірковий майстер манікюру Том Бачик створює для Джей Ло завжди трендовий манікюр, і новий дизайн, опублікований 30 травня, не став винятком. Так, Бачик запропонував Джей Ло трендовий перламутровий дизайн.

Однотонне покриття з легким блиском і без будь-яких візерунків – топ трендів цього літа. Колір настільки близький до тону шкіри Джей Ло, що здається, ніби на її нігтях нічого немає, але мерехтіння неймовірно виблискує на сонці й приковує увагу до себе.

Трендовий літній дизайн, як у Джей Ло: дивіться фото

Хромовані нігті

Хромовані нігті із дзеркальним покриттям – тренд 2024 року, а літо – найкраща пора для його втілення. Нещодавно телезірка Кайлі Дженнер опублікувала в інстаграмі сторіс. Окрім іншого, підписники звернули увагу і на її манікюр також.

Так, зірка обрала хромовані нігті. Сіра основа разом з перлинно-білим хромованим покриттям мала неймовірний дзеркальний блиск. Стилісти зауважили, що нігті Кайлі були ніби "димчасті дзеркала". До слова, зірка не вперше обирає хромовані нігті, а такий дизайн – ідеальний для літніх вечірок.



Хромований манікюр Кайлі Дженнер / Скриншот з інстаграму @kyliejenner

Солодкий квітковий манікюр

Манікюр Гейлі Бібер також опинився під пильним поглядом стилістів. Так, нещодавно інфлюенсерка опублікувала свіжу добірку світлин, на яких продемонструвала не лише свою вагітність, а й новий літній манікюр.

Так, Гейлі обрала нюдове покриття й доповнила його маленькими квітами зі стразів – білими пелюстками й рожевим камінчиком по центру.

Маленькі вишневі квіти на моїх нігтях, маленькі вишневі квіти в моєму животі,

– підписала Гейлі добірку світлин.



Квітковий манікюр Гейлі Бібер / Фото з інстаграму @haileybieber

Дизайн "Шахівниця"

Літо – пора для сміливих та яскравих образів. Це продемонструвала й співачка Дуа Ліпа, яка зробила незвичайний літній манікюр. Так, зірка обрала дизайн у стилі яскравої шахівниці. Поєднання шимерних відтінків рожевого, блакитного й чорного відтінків створили яскравий дизайн, який варто повторити цього літа.



Яскравий манікюр Дуа Ліпи / Фото з інстаграму @dualipa

Втім, варто зважати, що такий дизайн пасуватиме не до всіх образів. Так, яскравий манікюр з дизайном шахівниці буде мати недоречний вигляд, до прикладу, на офіційних заходах.