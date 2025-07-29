Донька Дональда Трампа прибула нещодавно до Великої Британії. Для поїздки в Лондон Іванка обрала для себе сукню у східному мотиві. Білявка одягнула плаття в принт з пальм.

Іванка Трамп відома своїм вишуканим та мінімалістичним стилем, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку знаменитості. Донька президента США завжди підбирає для себе лаконічні образи, в яких має елегантний і дорогий вигляд.

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Як одягнулася Іванка Трамп у Лондоні?

Бізнесвумен на офіційних заходах завжди з’являється в костюмах, що складаються з жакетів та спідниці чи штанів. Також у її виходах часто зустрічаються бездоганні сукні, які лише підкреслюють її статус.

Вирушивши до Великої Британії, Іванка Трамп вирішила трішки відійти від своїх строгих образів і приміряти цікаве вбрання. Донька президента одягнула бежеву довгу сукню з накидкою на плечах, яку прикрашали сині пальми.

Свій образ білявка доповнила золотистими босоніжками та клатчем золотистого відтінку. Волосся Іванка легенько вклала у хвильки. Новий образ зібрав в інстаграмі майже 100 тисяч вподобань.



Вишуканий образ Іванки Трамп / Фото з інстаграму знаменитості

Знаменитість любить стримані речі. Її гардероб складається з суконь-футлярів, приталених блейзерів, блуз та спідниць-олівців. Усі ці речі дозволяють їй виглядати жіночно.

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Іванка Трамп любить чисті кольори, речі з підкресленою талією, без зайвих деталей. Часто вона з’являється у вбранні білого, бежевого, темно-синього чи сірого кольору. У вільний від роботи час, донька президента США залюбки може з’явитися в коротких та вишуканих сукнях у мінідовжині та з розрізом у зоні декольте.