Манекенниця щодня демонструє свої стильні образи, які неможливо оминути увагою, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Ельзи Госк. Білявка любить дивувати фанатів цікавими та базовими образами.

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Шведка з 14 років працює моделлю, тож за цей виробила бездоганний смак щодоб вибору одягу. Вона вміло поєднує кольори, фактури й тканини, тому є натхненням для багатьох дівчат.

Літо – сезон відпочинку, тож Ельза показала, як можна одягнутися у вихідний день поза містом, щоб мати красивий та охайний вигляд. Модель продемонструвала костюм, який має божественний вигляд.

Який костюм обрати на літо?

Ельза Госк одягнула білосніжний в’язаний костюм, що складався з вкороченого поло та довгих штанів. Такий костюм гарно сів на тілі, а завдяки ажурній в’язці створює легкий повітряний ефект.

Поло з комірцем, ґудзиками та декоративними кишенями має фестоночну обробку (легка хвилька), яка додає верху особливого шику. Штани на високій посадці вільного прямого крою також мають в’язані кишені, які додають костюму особливої родзинки.

Класичний білий колір чудово додає свіжості на літо, а солом’яна сумка чудово поєднується з текстурою костюма. Такий костюм гарно поєднається з панамою, бейсболкою чи шовковою хустиною. Вбрання чудово підійде для літньої прогулянки та відпочинку на природі.

Білі штани є одним з головних трендів літа, легко поєднуються з різними елементами гардероба. З чим носити білі штани – читайте в матеріалі.