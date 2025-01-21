Іванка Трамп одягнула сукню Одрі Гепберн з фільму "Сабріна" 1954 року: вражаючий образ

Старша донька президента США Дональда Трампа приголомшила усіх своїм образом у стилі Одрі Гепберн на інавгураційному балу. Іванка Трамп одягнула кутюрну сукню Givenchy та діамантові прикраси Leviev.

Перша донька Трампа зачарувала публіку своїм неймовірним виходом, пише 24 Канал з посиланням на Hola!

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43-річна Іванка Трамп на інавгурацію батька прибула у вишуканому смарагдовому образі в королівському стилі, а на бал одягнула сукню й створила зачіску, надихаючись іконою Одрі Гепберн.

Чарівний вихід Іванки Трамп

Іванка Трамп одягнула копію культової чорно-білої сукні Haute Couture Юбера де Живанші, яку було розроблено для Одрі Гепберн у фільмі 1954 року "Сабріна".

Відомо, що Одрі Гепберн впродовж тривалого часу була особистим джерелом натхнення для Іванки. Донька Трампа надихалася її витонченим та бездоганним стилем, якого дотримується й досі.

Іванка одягнула на інавгураційний бал білу сукню-бюстьє, розписану чорними квітами на корсеті та на подолі, перед якої був дещо коротшим й оголював її ноги. Аутфіт Іванки Трамп довершили чорні туфлі-човники, довгі рукавички на руках та коштовні прикраси від бренду Leviev. Вона доповнила образ вишуканими сережками та кольє.

Стилісти довершили вихід Іванки Трамп бездоганною зачіскою зібраною в пучок та насиченим макіяжем, який підкреслював її погляд.



Іванка Трамп у культовій сукні Одрі Гепберн / Фото з інстаграму доньки президента США



Одрі Гепберн у сукні Givenchy / Фото Pinterest

У день інавгурації свого батька Іванка Трамп прийшла на ранкову церковну службу у вишуканому смарагдовому костюмі, який нагадував вихід королівської особи. Донька президента одягнула жакет з драпіруванням, який підкреслював талію та спідницю-олівець, довершивши образ свій вихід вишуканим капелюшком та улюбленою сумкою принцеси Діани Lady Dior.