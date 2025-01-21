Первая дочь Трампа очаровала публику своим невероятным выходом, пишет 24 Канал со ссылкой на Hola!

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43-летняя Иванка Трамп на инаугурацию отца прибыла в изысканном изумрудном образе в королевском стиле, а на бал надела платье и создала прическу, вдохновляясь иконой Одри Хепберн.

Очаровательный выход Иванки Трамп

Иванка Трамп надела копию культового черно-белого платья Haute Couture Юбера де Живанши, которое было разработано для Одри Хепберн в фильме 1954 года "Сабрина".

Известно, что Одри Хепберн в течение длительного времени была личным источником вдохновения для Иванки. Дочь Трампа вдохновлялась ее изящным и безупречным стилем, которого придерживается до сих пор.

Иванка надела на инаугурационный бал белое платье-бюстье, расписанное черными цветами на корсете и на подоле, перед которого был несколько короче и обнажал ее ноги. Аутфит Иванки Трамп довершили черные туфли-лодочки, длинные перчатки на руках и драгоценные украшения от бренда Leviev. Она дополнила образ изысканными серьгами и колье.

Стилисты довершили выход Иванки Трамп безупречной прической собранной в пучок и насыщенным макияжем, который подчеркивал ее взгляд.



Иванка Трамп в культовом платье Одри Хепберн / Фото из инстаграма дочери президента США



Одри Хепберн в платье Givenchy / Фото Pinterest

В день инаугурации своего отца Иванка Трамп пришла на утреннюю церковную службу в изысканном изумрудном костюме, который напоминал выход королевской особы. Дочь президента надела жакет с драпировкой, который подчеркивал талию и юбку-карандаш, довершив образ свой выход изысканной шляпкой и любимой сумкой принцессы Дианы Lady Dior.