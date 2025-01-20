Иванка Трамп умеет изысканно и красиво одеваться, поэтому продемонстрировала свой вкус в день инаугурации своего отца, который займет должность 47-го президента США уже через несколько часов, пишет 24 Канал.

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Безупречный образ Иванки Трамп

На утреннюю службу дочь Дональда Трампа оделась в стиле королевских особ. Она надела изысканный костюм, состоящий из жакета и юбки-карандаша. Блейзер дополняла драпировка, карманы и пояс, который выгодно подчеркивал фигуру Иванки.

Образ дочь Трампа дополнила изысканной шляпкой, а низ дополнила черными колготками и туфлями на каблуках. Стилисты собрали ее волосы в пучок, а визажисты сделали достаточно нежный макияж, подчеркнув взгляд черными стрелками, а губы – коричневой помадой.

К аутфиту Иванка Трамп подобрала сумку от бренда Christian Dior. Дочь будущего президента США выбрала для себя культовую сумку Lady Dior, которую обожала принцесса Диана. Дочь Дональда Трампа довершила look черными кожаными перчатками и серьгами в виде минималистичных жемчужин.



Иванка Трамп в зеленом костюме приехала на службу / Фото Getty Images

Иванка Трамп любит сдержанные и изысканные вещи. В ее гардеробе есть немало платьев-футляров, приталенных блейзеров, красивых блуз и юбок-карандашей. Эти вещи позволят ей выглядеть строго и одновременно женственно.

Большинство образов Иванки Трамп состоят из чистых цветов, подчеркнутой талии и никаких лишних деталей. Чаще всего дочь будущего президента США выбирает для себя белый, бежевый, темно-синий, зеленый черный или серый цвет.