Як королівська особа: Іванка Трамп з’явилася у бездоганному смарагдовому костюмі

Донька Дональда Трампа прибула разом зі своїми дітьми до церкви у Вашингтоні. День інавгурації розпочався зі служби у церкві Святого Іоанна на площі Лафаєт. Після завершення служби, Дональд та Меланія Трамп відправилися до Білого дому, а ми розглянемо вишуканий образ Іванки Трамп.

Іванка Трамп вміє вишукано та красиво одягатися, тож продемонструвала свій смак в день інавгурації свого батька, який обійме посаду 47-го президента США вже за кілька годин, пише 24 Канал.

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Бездоганний образ Іванки Трамп

На ранкову службу донька Дональда Трампа одягнулася в стилі королівських осіб. Вона одягнула вишуканий костюм, що складався з жакета та спідниці-олівця. Блейзер доповнювало драпірування, кишеньки та пояс, який вигідно підкреслював фігуру Іванки.

Образ донька Трампа доповнила вишуканим капелюшком, а низ доповнила чорними колготками й туфлями на підборах. Стилісти зібрали її волосся у пучок, а візажисти зробили досить ніжний макіяж, підкресливши погляд чорними стрілками, а губи – коричневою помадою.

До аутфіту Іванка Трамп підібрала сумку від бренду Christian Dior. Донька майбутнього президента США обрала для себе культову сумку Lady Dior, яку обожнювала принцеса Діана. Донька Дональда Трампа довершила look чорними шкіряними рукавичками та сережками у вигляді мінімалістичних перлинок.



Іванка Трамп у зеленому костюмі приїхала на службу / Фото Getty Images

Іванка Трамп любить стримані та вишукані речі. У її гардеробі є чимало суконь-футлярів, приталених блейзерів, красивих блуз та спідниць-олівців. Ці речі дозволять їй виглядати строго та водночас жіночно.

Більшість образів Іванки Трамп складаються з чистих кольорів, підкресленої талії та ніяких зайвих деталей. Найчастіше донька майбутнього президента США обирає для себе білий, бежевий, темно-синій, зелений чорний чи сірий колір.