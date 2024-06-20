Бореться з нав'язаними стандартами краси: дівчина розповіла, що пишається волоссям на тілі

Канадська модель Естер Калікст-Беа пишається своїм волоссям на тілі. Воно почало з'являтися у підлітковому віці, й раніше дівчина його видаляла, однак потім вирішила боротися з нав'язаними стандартами краси.

Дівчина активно веде сторінки в мережі й часто розповідає, з якими проблемами й засудженням чоловіків стикається чи не щодня. Відома під ніком @queen_esie модель намагається надихати інших бути собою.

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Дівчина пишається волоссям на тілі

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28-річна Естер розповіла, що волосся на її тілі почало з'являтися в 11 років. Так, воно росло на грудях, спині й навіть на обличчі. У підлітковому віці Естер дуже комплексувала через це та видаляла волосся.

До 2018 року модель постійно голилася, через що у неї з'являлося подразнення та постійні шрами. Лише у 2019 році Естер почала відмовлятися від видалення волосся, приймаючи свою природну красу.

Нині Естер пишається волоссям на тілі й вважає його своєю родзинкою. Вона розповіла, що їй доводиться стикатися з постійним хейтом від чоловіків, однак дівчина не збирається відповідати нав'язаним стандартам жіночої краси.

З дитинства вся ідея краси завжди була зосереджена навколо чоловіків і того, як ми повинні виглядати, щоб бути бажаною для чоловіка, а не просто виглядати красиво у власній шкірі та почуватися впевнено та комфортно. Я думаю, що це важливо змінити це,

– наголосила Естер.

Дівчина пишається волоссям на своєму тілі: дивіться відео

Естер також переконана, що волосся на тілі не стане на заваді, щоб знайти свого чоловіка. До слова, чимало користувачів також підтримують дівчину, адже вона має неймовірну вроду.