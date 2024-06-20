Девушка активно ведет страницы в сети и часто рассказывает, с какими проблемами и осуждением мужчин сталкивается чуть ли не ежедневно. Известная под ником @queen_esie модель пытается вдохновлять других быть собой.

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Девушка гордится волосами на теле

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28-летняя Эстер рассказала, что волосы на ее теле начали появляться в 11 лет. Так, они росли на груди, спине и даже на лице. В подростковом возрасте Эстер очень комплексовала из-за этого и удаляла волосы.

До 2018 года модель постоянно брилась, из-за чего у нее появлялось раздражение и постоянные шрамы. Только в 2019 году Эстер начала отказываться от удаления волос, принимая свою естественную красоту.

Сейчас Эстер гордится волосами на теле и считает их своей изюминкой. Она рассказала, что ей приходится сталкиваться с постоянным хейтом от мужчин, однако девушка не собирается соответствовать навязанным стандартам женской красоты.

С детства вся идея красоты всегда была сосредоточена вокруг мужчин и того, как мы должны выглядеть, чтобы быть желанной для мужчины, а не просто выглядеть красиво в собственной коже и чувствовать себя уверенно и комфортно. Я думаю, что это важно изменить это,

– подчеркнула Эстер.

Девушка гордится волосами на своем теле: смотрите видео

Эстер также убеждена, что волосы на теле не станет помехой, чтобы найти своего мужчину. К слову, немало пользователей также поддерживают девушку, ведь она имеет невероятную красоту.