У моду повертається улюблений принт француженок: як він виглядає

Традиційним літнім принтом є квітковий, який з року в рік повертається в моду у вигляді флористичних візерунків на сукнях, спідницях й топах. Однак цього сезону в моду повернувся ще й картатий принт, який обожнюють всі француженки.

Принт у клітинку люблять чимало дизайнерів, тож кожного року представляють певні речі у своїх колекціях, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Клітинка посіла важливе місце в речах від бренду Miu Miu, Khaite або Maison Margiela.

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Як носити модний картатий принт?

Принт у клітинку є дуже популярним у французьких бістро, оскільки там більшість скатертин мають візерунок віші. Ще у 40-х роках цей принт популяризувала акторка Одрі Гепберн, бо дуже часто носила речі в клітинку. Відтоді вбрання в картатий візерунок носили героїня Саманта Джонс з "Секс і місто", Марго Роббі у фільмі "Барбі" та Лілі Коллінз з серіалу "Емілі в Парижі".

Речі в клітинку належать до групи позачасових принтів, які повертаються в моду кожних кілька сезонів. До класичних колірних поєднань належить біло-червоний, темно-білий, блакитно-білий. Модниці обирають для себе топи, сукні, капрі та спідниці.

Для вдалої стилізації образів, принт рекомендовано носити з білими речима чи джинсами. Окрім головних речей, сміливо додавайте у свій гардероб купальники в картатий принт. Вони такі ж модні, як бікіні чи суцільні вироби в горошок.

У добірці ми підібрали кілька стильних образів, які допоможуть вам надихнутися на власні аутфіти й зрозуміти, яке саме вбрання найкраще підходить вашому стилю.

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