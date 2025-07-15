У моду повертається улюблений принт француженок: як він виглядає
- Картатий принт повернувся в моду цього сезону, його люблять француженки та багато дизайнерів, як-от Miu Miu, Khaite та Maison Margiela.
- Принт у клітинку рекомендовано носити з білими речима або джинсами, а також додавати купальники з цим принтом у гардероб.
Традиційним літнім принтом є квітковий, який з року в рік повертається в моду у вигляді флористичних візерунків на сукнях, спідницях й топах. Однак цього сезону в моду повернувся ще й картатий принт, який обожнюють всі француженки.
Принт у клітинку люблять чимало дизайнерів, тож кожного року представляють певні речі у своїх колекціях, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Клітинка посіла важливе місце в речах від бренду Miu Miu, Khaite або Maison Margiela.
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Як носити модний картатий принт?
Принт у клітинку є дуже популярним у французьких бістро, оскільки там більшість скатертин мають візерунок віші. Ще у 40-х роках цей принт популяризувала акторка Одрі Гепберн, бо дуже часто носила речі в клітинку. Відтоді вбрання в картатий візерунок носили героїня Саманта Джонс з "Секс і місто", Марго Роббі у фільмі "Барбі" та Лілі Коллінз з серіалу "Емілі в Парижі".
Речі в клітинку належать до групи позачасових принтів, які повертаються в моду кожних кілька сезонів. До класичних колірних поєднань належить біло-червоний, темно-білий, блакитно-білий. Модниці обирають для себе топи, сукні, капрі та спідниці.
Для вдалої стилізації образів, принт рекомендовано носити з білими речима чи джинсами. Окрім головних речей, сміливо додавайте у свій гардероб купальники в картатий принт. Вони такі ж модні, як бікіні чи суцільні вироби в горошок.
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