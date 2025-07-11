Усі ці речі легкі та комфортні, а ще стильні й модні, тож можна легко урізноманітнити свої образи й створити цікаві аутфіти за допомогою популярних альтернатив, пише 24 Канал. Ми відібрали кілька низів, які є актуальними влітку й стануть гарною заміною джинсам.

Легкі штани

Влітку на перший план виходять штани з льону, в яких комфортно перебувати на вулиці під час високої температури. Цього сезону в моду увійшли шовкові штани, які є невагомими й добре стилізуються з футболками й топами.

Спідниця

Носіть цього літа спідницю міді з шовку чи міні з деніму. Перша спідниця вдало підійде до розкішного корсета й босоніжок, а другий варіант спідниці гарно поєднається з кросівками та сандалями.

Капрі

Цього року вже остаточно увійшли в моду капрі, тож не можемо їх оминути. Найчастіше модниці стилізують їх з в’єтнамками, босоніжками або туфлями на підборах.

Шорти

Жодне літо не обходиться без шортів, тому рекомендуємо обирати спортивні шорти-боксери, костюмні, джинсові варіанти або бермуди. Носити цей низ можна з будь-яким верхом.

Ці короткі та комфортні варіанти речей чудово підійдуть на літо, бо дозволять зручно себе почувати. А от джинси на певний час варто відкласти, оскільки густа бавовняна тканина є некомфортною в спекотну погоду.