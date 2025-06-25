Зірка "Пліткарки" Келлі Разерфорд одягнула вишиванку від українського бренду Gunia Project
- Келлі Разерфорд часто носить одяг від українських брендів, зокрема від GUNIA Project, засновниками якого є Марія Гаврилюк та Наталія Каменська.
- Акторка має у своєму гардеробі речі від різних українських дизайнерів, включаючи Юлію Магдич, BOBKOVA, Артура Кулаковського та BAZHANE.
Одна з головних зірок серіалу "Пліткарка" Келлі Разерфорд є найзатятішою прихильницею українських брендів. Знаменитість дуже часто приміряє на собі речі від українських дизайнерів, а одним із найулюбленіших її брендів – GUNIA Project.
Келлі Разерфорд вчергове приміряла на собі дивовижну річ від українського бренду, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку акторки.
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Знаменита голлівудська акторка у своєму гардеробі має вже багато речей від GUNIA Project, засновницями якого є Марія Гаврилюк та Наталія Каменська, яка є стилісткою першої леді України Олени Зеленської.
Образ Келлі Разерфорд
Зірка "Пліткарки" зробила своє фірмове фото у дзеркалі, продемонструвавши новий образ. Перед камерою вона постала у білій сорочці з об’ємними рукавами за 9 тисяч гривень, яку доповнила кремовими штанами та молочним взуттям з квадратними підборами.
Головною родзинкою образу став фартух чорного кольору з вишивкою, який також коштує 9 тисяч гривень. Аутфіт зірка довершила масивними сонцезахисними окулярами з білою оправою.
Які українські бренди носить Келлі Разерфорд
Від бренду GUNIA Project Келлі має вишиту сукню з назвою "Лукія". Силует створений за кроєм, типовим для Середньої Наддніпрянщини, що на Київщині.
На гала-концерт amfAR у місті Палм-Біч, що у Флориді, Келлі Разерфорд красувалася у сукні-вишиванці від Юлії Магдич.
У її арсеналі речей є максісукня з льону від бренду BOBKOVA.
Також зірка позувала у коричневій дублянці від українського дизайнера Артура Кулаковського.
У її гардеробі також знайшлося місце для довгої дублянки від бренду BAZHANE.
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