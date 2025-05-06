Кеті Перрі стала "королевою" Met Gala, але її там не було: ШІ знову всіх обманув

Цієї ночі у Нью-Йорку відбулася масштабна модна подія Met Gala, яка зібрала під одним дахом зірок першої величини. Захід цікавий тим, що потрапити на нього можна лише за запрошенням Анни Вінтур – головної редакторки Vogue. Вона не запросила на подію Кеті Перрі, але співачка все одно там була.

Світлини Кеті Перрі завірусилися в мережі, оскільки її образ на модній події був бездоганним, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail. Та найцікавіше те, що співачки на події не було.

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Фото у розкішному образі згенерував штучний інтелект, втім зробив це настільки вміло, що дехто навіть й не зрозумів, що на кадрах зовсім не Кеті Перрі.

Кеті Перрі на Met Gala 2025

Згенерований образ Кеті Перрі повністю відповідає дрес-коду заходу й темі яка натхненна книжкою Моніки Міллер "Раби моди: чорний дендизм і стиль чорної діаспоральної ідентичності".

На фото Кеті Перрі постала в чорній обтислій сукні з латексу з неймовірним шлейфом. Зверху образ був довершений жакетом з вирізаним ліфом й рукавом з латексною вставкою. Доповнили образ латексні рукавиці.

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Згенерована ШІ Кеті Перрі постала з розпущеним волоссям та ефектним макіяжем. Образ справді був дивовижним. Якщо ж розглядати його детальніше, то вже можна побачити певні неприродні риси обличчя чи розмитий низ сукні.

У мережі жартують, що Кеті Перрі стала справжньою "королевою" Met Gala, натрапивши на її фото зроблені за допомогою штучного інтелекту.

Минулого року співачка також пропустила Met Gala, тому її шанувальники припустили, який би вона могла б мати вигляд, якби таки потрапила на подію. Згенерована Кеті Перрі на модній події – це вже не новинка, втім багатьох сьогоднішні світлини здивували, оскільки користувачі не одразу зрозуміли, що фото є несправжніми.