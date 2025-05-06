На килимову доріжку актриса вийшла у чорній сукні від бренду Balenciaga, пише 24 Канал. На головній модній події року, яка відбулася в Метрополітен-музеї у Нью-Йорку, Ніколь Кідман з’явилася в сукні відповідно до дрес-коду.

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Цього року захід був присвячений відкриттю виставки Superfine: Tailoring Black Style, яка натхненна книжкою Моніки Міллер "Раби моди: чорний дендизм і стиль чорної діаспоральної ідентичності". Австралійка керуючись правилами, прийшла в платті чорного кольору.

Образ Ніколь Кідман на Met Gala

Акторка вирішила всіх вразити на червоній доріжці, тож з’явилася у сукні, яку модельєр Демна Гвасалія відтворив зі зразка 1950-х років. Ідея дизайну належить засновнику бренду Крістобалю Баленсіазі. Відомо, що на створення цієї сукні пішло 700 годин роботи.

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Ніколь Кідман позувала перед камерами та гостями в сукні з корсетним ліфом й відкритою спиною, яку доповнювала пишна спідниця. На талії та стегнах плаття було стягнуте декоративними поясами з бантиками. Акторка довершила образ чорними колготками й туфлями-човниками, додавши до модного виходу чорні короткі рукавички.



Бездоганний образ Ніколь Кідман / Фото Getty Images

Втім, увагу публіки привернуло не лише розкішне плаття Ніколь, але і її нова зачіска. Знаменитість зістригла довге волосся й створила коротку стрижку, надавши їй об’єму.

На знаменитій події акторка попрощалася зі своєю звичною зачіскою, поставши перед всіма з блонд-бобом з ефектним пасмом, яке надавало аутфіту ще більшої виразності й драматизму. Щоб підкреслити увагу до своєї нової зачіски, Ніколь Кідман одягнула коштовні золоті сережки.