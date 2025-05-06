На ковровую дорожку актриса вышла в черном платье от бренда Balenciaga, пишет 24 Канал. На главном модном событии года, которое состоялось в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, Николь Кидман появилась в платье в соответствии с дресс-кодом.

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В этом году мероприятие было посвящено открытию выставки Superfine: Tailoring Black Style, которая вдохновлена книгой Моники Миллер "Рабы моды: черный дендизм и стиль черной диаспоральной идентичности". Австралийка руководствуясь правилами, пришла в платье черного цвета.

Образ Николь Кидман на Met Gala

Актриса решила всех поразить на красной дорожке, поэтому появилась в платье, которое модельер Демна Гвасалия воссоздал с образца 1950-х годов. Идея дизайна принадлежит основателю бренда Кристобалю Баленсиази. Известно, что на создание этого платья ушло 700 часов работы.

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Николь Кидман позировала перед камерами и гостями в платье с корсетным лифом и открытой спиной, которое дополняла пышная юбка. На талии и бедрах платье было стянуто декоративными поясами с бантиками. Актриса довершила образ черными колготками и туфлями-лодочками, добавив к модному выходу черные короткие перчатки.



Безупречный образ Николь Кидман / Фото Getty Images

Впрочем, внимание публики привлекло не только роскошное платье Николь, но и ее новая прическа. Знаменитость состригла длинные волосы и создала короткую стрижку, придав ей объема.

На знаменитом событии актриса попрощалась со своей привычной прической, представ перед всеми с блонд-бобом с эффектной прядью, которая придавала аутфиту еще большей выразительности и драматизма. Чтобы подчеркнуть внимание к своей новой прическе, Николь Кидман надела драгоценные золотые серьги.