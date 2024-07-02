Кеті Перрі вразила фанатів гігантським шлейфом під час виходу у Парижі: як виглядала її сукня

Зіркова співачка Кеті Перрі вразила світ своїм образом з величезним шлейфом, довжина якого становила від 90 до 180 метрів.

Як виглядало вбрання зірки та для чого вона обрала такий неймовірно довгий шлейф, розповідає Lady 24.

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Як виглядав величезний шлейф Кеті Перрі

Американська співачка Кеті Перрі вразила своїх фанатів під час виходу на Тижні моди в Парижі. Вона з'явилась у сукні з величезним шлейфом, на якому прорекламувала свій новий сингл "Woman's World".

На відео, що стало вірусним у соцмережах, зірка виходить із лімузина в червоній оксамитовій мінісукні на одне плече.

Як кажуть у Vogue, виготовлену на замовлення версію сукні з передосінньої колекції Balenciaga доповнили довгим шлейфом. На ньому великими білими літерами були написані слова з треку Woman's World.

За різними даними, довжина шлейфу становила від 90 до 180 метрів.

Як виглядала сукня Кеті Перрі: дивіться відео

Готовий образ Кеті Перрі доповнила чорними туфлями на шпильці та капроновими колготками. Її волосся хвилями спадало на плечі.

Проходячи повз натовп, зірка привітно помахала людям рукою, що тільки більше підігріло захоплення фанатів.

У коментарях до роликів із сукнею зірки вони висловлювали своє зачарування вбрання співачки, а деякі навіть жартували, що Кеті Перрі сама стала червоною доріжкою.