Как выглядел наряд звезды и для чего она выбрала такой невероятно длинный шлейф, рассказывает Lady 24.

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Как выглядел огромный шлейф Кэти Перри

Американская певица Кэти Перри поразила своих фанатов во время выхода на Неделе моды в Париже. Она появилась в платье с огромным шлейфом, на котором прорекламировала свой новый сингл "Woman's World".

На видео, что стало вирусным в соцсетях, звезда выходит из лимузина в красном бархатном мини-платье на одно плечо.

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Как говорят в Vogue, изготовленную на заказ версию платья из предосенней коллекции Balenciaga дополнили длинным шлейфом. На нем большими белыми буквами были написаны слова из трека "Woman's World".

По разным данным, длина шлейфа составляла от 90 до 180 метров.

Как выглядело платье Кэти Перри: смотрите видео

Готовый образ же Кэти Перри дополнила черными туфлями на шпильке и капроновыми колготками. Ее волосы волнами спадали на плечи.

Проходя мимо толпы, звезда приветливо помахала людям рукой, что только больше подогрело восторг фанатов.

В комментариях к роликам с платьем звезды они выражали свое очарование нарядом певицы, а некоторые даже шутили, что Кэти Перри сама стала красной дорожкой.