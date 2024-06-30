Невероятными снимками Синди Кроуфорд поделилась на своей странице в инстаграм. К слову, пользователи под заметкой оставляют множество комментариев с комплиментами.

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Как изменилась Синди Кроуфорд за почти 40 лет

58-летняя американская супермодель 1990-х годов Синди Кроуфорд опубликовала фото, чтобы показать, как она изменилась за 38 лет. Так, звезда опубликовала фотографию со времен своей юности, когда ей было 20 лет. На ней юная модель позирует практически без макияжа и в кожаной куртке.



Синди Кроуфорд в 20-летнем возрасте / Фото с инстаграм-страницы @cindycrawford

Как пояснила звезда, эту фотографию она опубликовала к 20-летию бренда косметики Meaningful Beauty, основательницей которого является.

Meaningful Beauty исполняется 20 лет! Чтобы помочь нам отпраздновать это событие, поделитесь своей фотографией в 20 лет и фотографией себя сегодня. Благодарны за то, что последние два десятилетия вы провели, работая с замечательной командой, узнавая так много о красоте и бизнес, и помогая женщинам чувствовать себя лучше в любом возрасте. С днем рождения MB! Спасибо всем, что поддерживаете нас,

– написала Синди Кроуфорд и стала первой, кто присоединился к инициативе.

Следующей фотографией американская супермодель опубликовала современное фото, на котором ей 58 лет. Так, за 38 лет актриса почти не изменилась. Конечно, время оставило свой отпечаток, но выразительные глаза звезды, объемная укладка волос и родинка над губой сквозь годы добавляют ей шарма.

На фотографии, которую супермодель сделала через 38 лет, звезда также позирует в кожаной куртке и с минимальным макияжем.



Синди Кроуфорд в 58-летнем возрасте / Фото с инстаграм-страницы @cindycrawford

В комментариях пользователи буквально "засыпали" супермодель комплиментами. Поклонники звезды пишут, что она почти не изменилась за более чем 40 лет. Пользователи добавляют, что звезда в любом возрасте выглядит непревзойденно.