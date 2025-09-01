Знаменитості досить часто можуть з’являтися на світських подіях в однаковому вбранні. Часом другий вихід стає ще кращим за попередній. У цьому нас переконала Кейт Бланшетт, яка одягнула стару сукню на Венеційський кінофестиваль.

Кейт Бланшетт – одна з небагатьох зірок, яка залюбки зумисно приміряє старі речі, даючи вбранню другий шанс, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Як виглядала Кейт Бланшетт на Венеційському фестивалі?

На особливій події зірка виглядала як гламурна зірка першої величини. Її елегантна чорна сукня від Armani Privé в довжині максі з глибоким вирізом мала неймовірний вигляд. Плаття прикрашало чорне каміння, яке ще більше приковувало увагу до зони декольте.

Вперше цю сукню Кейт Бланшетт одягнула на церемонію вручення нагород SAG Awards у 2022 році. Тоді це плаття отримало справжній фурор, втім 3 роки по тому, акторка в сукні має ще дивовижніший вигляд.

Впродовж багатьох років Кейт Бланшетт та її стилістка Елізабет Стюарт стали великими прихильницями повторювання старих образів. Знаменитість вже не перший раз доводить, що добре скроєний силует вбрання здатен витримати випробовування часом.

Чим відома Кейт Бланшетт?

Австралійська акторка Кейт Бланшетт має дві премії "Оскар", які отримала за роль у фільмах "Авіатор" та "Жасмин". Окрім того, Кейт є дворазовою лауреаткою премії BAFTA. Зірка зіграла ельфійську царицю у кінотрилогії "Володар Перснів", а також у стрічці "8 подруг Оушена". У 2025 році вийшов фільм з її участю "Операція чорний кейс".