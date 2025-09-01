Знаменитости довольно часто могут появляться на светских событиях в одинаковых нарядах. Порой второй выход становится еще лучше предыдущего. В этом нас убедила Кейт Бланшетт, которая надела старое платье на Венецианский кинофестиваль.

Кейт Бланшетт – одна из немногих звезд, которая охотно умышленно примеряет старые вещи, давая наряду второй шанс, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Как выглядела Кейт Бланшетт на Венецианском фестивале?

На особом событии звезда выглядела как гламурная звезда первой величины. Ее элегантное черное платье от Armani Privé в длине макси с глубоким вырезом выглядело невероятно. Платье украшали черные камни, которые еще больше приковывали внимание к зоне декольте.

Впервые это платье Кейт Бланшетт надела на церемонию вручения наград SAG Awards в 2022 году. Тогда это платье получило настоящий фурор, впрочем 3 года спустя, актриса в платье выглядит еще более удивительно.

На протяжении многих лет Кейт Бланшетт и ее стилист Элизабет Стюарт стали большими поклонницами повторения старых образов. Знаменитость уже не первый раз доказывает, что хорошо скроенный силуэт наряда способен выдержать испытание временем.

Чем известна Кейт Бланшетт?

Австралийская актриса Кейт Бланшетт имеет две премии "Оскар", которые получила за роль в фильмах "Авиатор" и "Жасмин". Кроме того, Кейт является двукратной лауреаткой премии BAFTA. Звезда сыграла эльфийскую царицу в кинотрилогии "Властелин Колец", а также в фильме "8 подруг Оушена". В 2025 году вышел фильм с ее участием "Операция черный кейс".