За 200 тисяч доларів: Кім Кардашян одягнула на шию хрест принцеси Діани

Інфлюенсерка, зірка реаліті-шоу та бізнесвумен Кім Кардашян завітала на івент LACMA Art+Film Gala. На вечерю знаменитість одягнула кулон у вигляді хреста, який вона придбала на аукціоні. Він належав принцесі Діані.

Кім Кардашян любить вражати своїми виходами, тож цього разу вирішила приміряти відверте вбрання й поєднати його з масивним хрестом, який носила принцеса Діана, повідомляє 24 Канал.

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Кім Кардашян на LACMA Art+Film Gala

Для церемонії LACMA Art+Film Gala, що проходила у Лос-Анджелесі, Кім Кардашян вирішила приміряти доволі відверте вбрання. Вона одягнула довгу білу сукню від Gucci з великим розрізом декольте, який сягав аж до пупка. Ефектний образ ефектно оголив її груди.



Кім Кардашян одягнула хрест принцеси Діани / Скриншот з інстаграм-сторіс знаменитості

Ще більше акценту зірка вирішила додати своїми прикрасами. Вона одягнула білий чокер з перлин та культову прикрасу принцеси Діани – старовинний великий хрест з аметистом. Його Леді Ді одягала на благодійний захід у 1987 році. Її образ складався з довгої сукні з чорного оксамиту та фіолетового тиснення на спідниці, рукавах та комірі з рюшами.



Принцеса Діана в культовому хресті / Скриншот з інстаграм-сторіс знаменитості

Цю прикрасу від Garrard Кім Кардашян придбала на аукціоні Royal & Noble за 197 тисяч доларів. Хрест Аталлана було виготовлено у 1920-х роках.

Аутфіт зірка доповнила пальтом відтінку слонової кістки, яке тримала спущеним. Цей верхній одяг створював вигляд шлейфу. Довговолоса Кім постала перед публікою зі стрижкою боб-каре із заокругленими кінцями та чубчиком. Образ довершив насичений макіяж та білі босоніжки із золотими підборами.



Кім Кардашян одягнула хрест принцеси Діани / Скриншот з інстаграм-сторіс знаменитості