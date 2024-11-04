Ким Кардашян любит поражать своими выходами, поэтому на этот раз решила примерить откровенный наряд и совместить его с массивным крестом, который носила принцесса Диана, сообщает 24 Канал.

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Ким Кардашян на LACMA Art+Film Gala

Для церемонии LACMA Art+Film Gala, проходившей в Лос-Анджелесе, Ким Кардашян решила примерить довольно откровенный наряд. Она надела длинное белое платье от Gucci с большим разрезом декольте, который достигал до пупка. Эффектный образ эффектно обнажил ее грудь.



Ким Кардашян надела крест принцессы Дианы / Скриншот из инстаграм-сторис знаменитости

Еще больше акцента звезда решила добавить своими украшениями. Она надела белый чокер из жемчуга и культовое украшение принцессы Дианы – старинный большой крест с аметистом. Его Леди Ди надевала на благотворительное мероприятие в 1987 году. Ее образ состоял из длинного платья из черного бархата и фиолетового тиснения на юбке, рукавах и воротнике с рюшами.



Принцесса Диана в культовом кресте / Скриншот из инстаграм-сторис знаменитости

Это украшение от Garrard Ким Кардашян приобрела на аукционе Royal & Noble за 197 тысяч долларов. Крест Аталлана был изготовлен в 1920-х годах.

Аутфит звезда дополнила пальто оттенка слоновой кости, которое держала спущенным. Эта верхняя одежда создавала вид шлейфа. Длинноволосая Ким предстала перед публикой со стрижкой боб-каре с закругленными концами и челкой. Образ довершил насыщенный макияж и белые босоножки с золотыми каблуками.



Ким Кардашян надела крест принцессы Дианы / Скриншот из инстаграм-сторис знаменитости