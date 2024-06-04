Що сталося з жінкою після того, як її таємницю розкрили, та чому вона наважилась на такий вчинок, розповідаємо далі.

До теми Викрили себе у соцмережах: близнючка таємно працювала на роботі замість своєї сестри

Як жінка 14 років відпрацювала замість своєї сестри

Жінка на прізвище Ань з міста Ухай, що на півночі Китаю, таємно працювала на заводі замість своєї сестри після її загибелі в автокатастрофі в 1993 році. Вона розраховувала таким чином отримати пенсію за віком.

За даними місцевого районного суду, Ань працювала на заводі до виходу на пенсію у 2007 й з того часу отримала 393 676 юанів (орієнтовно 1 200 000 гривень) пенсійних виплат.

Коли про вчинок жінки стало відомо, вона була змушена повернути кошти, а також її засудили до трьох років позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку на чотири роки та до штрафу в розмірі 25 000 юанів (75 000 гривень), хоча вона і визнала себе винною.

Попри проступок жінки багато користувачів мережі почали заступатися за неї, адже вона сумлінно працювала і виконувала свої обов'язки до виходу на пенсію.

"Хто буде працювати 14 років лише за пенсію? Вона просто взялася за роботу. 14 років роботи доводять, що вона здатна це зробити", "Вона сплачувала внески на соціальне страхування і працювала, як і всі інші. Чому її позбавляють пенсії тепер, коли вона вже стара? Ця жінка чесніша за тих, хто займає офіційні посади, але отримує високу зарплату, не працюючи", – писали люди.

Дехто у коментарях також згадав "систему заміщення" в Китаї, коли з 1950-х до 1980-х років діти ходили на роботу замість своїх батьків, які вийшли на пенсію або звільнилися. Згодом таку можливість скасували в рамках переходу країни з планової економіки на ринкову.