Перлинний манікюр: як виглядає найпопулярніший nail-тренд у світі

Попри те, що восени всі роблять ставку на манікюр в темних тонах, світлі відтінки – це класика, яка ніколи не вийде з моди. Багато світових модниць вже встигли продемонструвати на собі улюблений лак відтінку морської перлини.

Перлинні нігті залишаються одними із найпопулярніших та найзатребуваніших в багатьох жінок по всьому світу, пише Lady 24. Щоб нігті були схожими на перлинки, дівчата експериментують з втиркою, підбирають лак молочно-сірого відтінку, чи віддають перевагу відтінкам желейки.

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Перлинний манікюр – вічний тренд

Дизайн перлин є таким же актуальним, як білий колір нігтів чи французький манікюр, який вважається класикою. Такі нігті виглядають доволі ніжно та елегантно, тож стануть альтернативою класичному френчу.

Білі та молочні нігті з часом можуть набридати, тому далі в хід йдуть перлинні нігті, які відрізняються від базового манікюру. Якщо сумуєте за літом, то манікюр можна довершити невеличкими перлинками. А щоб зробити нігті цікавішими, спробуйте замість білих смужок у французькому манікюрі – зробити перлинні.

Такі наче глазуровані нігті стануть чудовим доповненням до класичних образів з тренчами, пальтами, шкіряними куртками чи бомберами.



Стильний перлинний манікюр / Фото Pinterest



Модний перлинний манікюр / Фото Pinterest



Стильний перлинний манікюр / Фото Pinterest



Стильний перлинний манікюр / Фото Pinterest



Стильний перлинний манікюр / Фото Pinterest

Щоб відтворити такі нігті в домашніх умовах, варто всього лише купити перламутровий лак. Тривалий час він вважався антитрендовим, втім саме такий молочний відтінок зможе повністю відтворити перлинний манікюр. Особливо красиво такі нігті виглядають на довгій, мигдальній формі.