Найперше, що треба знати, то це те, що однотонне покриття лаку завжди буде виглядати набагато елегантніше, ніж дивні візерунки чи незвичні дизайни, пише Lady 24.

Зверніть увагу Забудьте про нього: який манікюр вже ніхто не робить роками

Щоб виглядати досконало, жінкам дуже важливо дбати за собою. Втім після 50 років шкіра виглядає помітно поморщеною, а вік можуть видавати вени. Для того, щоб руки мали молодший вигляд, радимо фарбувати їх кількома кольорами.

Червоний

Не бійтеся в старшому віці носити червоний манікюр. Класичний відтінок пасує всім, а у 50-річному чи ще старшому віці лише підкреслить те, що ви сучасна й хочете мати стильний та модний вигляд. Яскравий відтінок відволікає увагу від будь-яких плям на шкірі.



Манікюр, який підходить для старших / Фото Pinterest

Бордовий

Цієї осені бордовий колір є надзвичайно популярним в одязі, тож його можна замінити, якщо не хочете дуже яскравий червоний манікюр. Однак цей колір підкреслює худорлявість рук, тому жінкам з худими пальцями варто бути обережними.



Манікюр, який підходить для старших / Фото Pinterest

Білий

Якщо ви правильно доглядаєте за руками, то спробуйте зробити білий чи молочний манікюр. Він виглядає дорого, з певною ноткою шику, тож ідеально підійде для жінок старшого віку.



Манікюр, який підходить для старших / Фото Pinterest

Нейтральний відтінок

Безбарвні нігті або з легким нюдовим відтінком завжди будуть в моді – чи для молодих дівчат, чи для старших жінок. Такий манікюр чудово підійде під будь-який образ. Також можете зробити ніжний французький манікюр, який є класикою.



Манікюр, який підходить для старших / Фото Pinterest

Окрім манікюру, жінкам старшого віку варто ретельно доглядати за нігтями: робити живильні ванночки, змащувати кремом та прибирати чи мити посуд в гумових рукавичках, щоб хімічні речовини не мали згубного впливу на шкіру.