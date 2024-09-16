Первое, что надо знать, то это то, что однотонное покрытие лака всегда будет выглядеть гораздо элегантнее, чем странные узоры или необычные дизайны, пишет Lady 24.

Обратите внимание Забудьте о нем: какой маникюр уже никто не делает годами

Чтобы выглядеть совершенно, женщинам очень важно заботиться за собой. Впрочем после 50 лет кожа выглядит заметно сморщенной, а возраст могут выдавать вены. Для того, чтобы руки имели более молодой вид, советуем красить их несколькими цветами.

Красный

Не бойтесь в старшем возрасте носить красный маникюр. Классический оттенок подходит всем, а в 50-летнем или еще старшем возрасте только подчеркнет то, что вы современная и хотите иметь стильный и модный вид. Яркий оттенок отвлекает внимание от любых пятен на коже.



Маникюр, который подходит для старших / Фото Pinterest

Бордовый

Этой осенью бордовый цвет является чрезвычайно популярным в одежде, поэтому его можно заменить, если не хотите очень яркий красный маникюр. Однако этот цвет подчеркивает худобу рук, поэтому женщинам с худыми пальцами стоит быть осторожными.



Маникюр, который подходит для старших / Фото Pinterest

Белый

Если вы правильно ухаживаете за руками, то попробуйте сделать белый или молочный маникюр. Он выглядит дорого, с определенной ноткой шика, поэтому идеально подойдет для женщин старшего возраста.



Маникюр, который подходит для старших / Фото Pinterest

Нейтральный оттенок

Бесцветные ногти или с легким нюдовым оттенком всегда будут в моде – или для молодых девушек, или для старших женщин. Такой маникюр прекрасно подойдет под любой образ. Также можете сделать нежный французский маникюр, который является классикой.



Маникюр, который подходит для старших / Фото Pinterest

Кроме маникюра, женщинам старшего возраста стоит тщательно ухаживать за ногтями: делать питательные ванночки, смазывать кремом и убирать или мыть посуду в резиновых перчатках, чтобы химические вещества не имели пагубного влияния на кожу.