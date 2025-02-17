Арсенал титулованої красуні, яка здобула перемогу в конкурсі краси "Міс Україна Всесвіт" налічує понад 45 сумок, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал телеканалу "Тет".

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Серед цих сумок бренди Dior, Hermes, Bulgari, Chanel, Prada, Celine, Dolce&Gabbana, Valentino, Bottega Veneta, The Row, Belenciaga та багато інших.

Неплях зазначила, що однією з улюблених сумок вважає класику – сумку Hermes Birkin в чорному кольорі. Дівчина зазначила, що вартість такої сумки складає 20 тисяч доларів.

Дівчина підсумувала, що увесь гардероб з сумок складає приблизно 120 тисяч доларів. Учасниця шоу пожартувала, що в Ані вдома колекція з брендових аксесуарів, за які в Івано-Франківську можна б було купити 3 квартири.

Колекція дорогих сумок Неплях: дивіться відео

Серед колекції Анни Неплях ми помітили коричневу сумку від Hermes, яку модель розмалювала фарбами, висловивши свій протест проти ворожої країни. Одну з найдорожчих сумок у світі Анна розфарбувала словами "Make Love not war" (Кохайте, а не воюйте), а на іншій стороні написала "Russia is a terrorist state" (Росія є державою-терористом).

Окрім цих слів Анна розфарбувала сумку червоними плямами, які символізують людську кров та заплямовану червону руку, що відображає кожного росіянина, який підтримує війну в Україні.

В одному зі своїх інтерв’ю інфлюенсерка розповіла, що першу свою сумку купила в 13 років і відтоді почалася її любов до цих аксесуарів. Вже у свідомому віці в її гардеробі з’явилася перша брендова сумка-тоут Belenciaga neo classic з пітонової шкіри, а далі колекція лише почала зростати.