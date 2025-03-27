У ці дні фарбувати волосся не можна: народні прикмети, які потрібно знати

Багато жінок регулярно фарбують волосся. Ця процедура дозволяє створювати нові цікаві образи. Деякі, наприклад, фарбують волосся для того, аби приховати сивину.

Оскільки фарбування є доволі поширенню процедурою, відносно нього існує багато цікавих прикмет. Вважається, що під час певних днів фарбувати волосся категорично не можна. Адже це можна призвести до негативних наслідків, пише 24 Канал.

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Які є прикмети про фарбування волосся

Не можна фарбувати волосся на зростаючий Місяць



У які дні краще уникати фарбування волосся / Фото Pexels

За народними прикметами, фарбувати волосся на зростаючий Місяць не бажано. Вважається, що в цей час не слід змінювати свій вигляд, бо новий образ або колір може "не прижитися", і результат буде незадовільним.

Це пов’язано з тим, що зростаючий Місяць асоціюється з ростом і початком нових процесів. Відповідно, зміни, що стосуються зовнішнього вигляду, можуть бути менш успішними.

Не можна фарбувати волосся у дні сонячного затемнення

Існує повір'я, що під час сонячного затемнення фарбування може призвести до негативних наслідків, зокрема, до швидкого вицвітання фарби або пошкодження волосся. Вважається, що в ці дні всі зміни в зовнішньому вигляді можуть спричинити непередбачувані наслідки, тому найкраще уникати таких процедур.

Правильно підібраний колір волосся привертає увагу та робить образ довершеним краще, ніж будь-який аксесуар. Серед крем-фарб Avena вдасться легко знайти ідеальний відтінок, що не лише гарно підкреслить риси обличчя, а й збереже здоров'я та природний блиск волосся.

Не можна фарбувати волосся під час Великого посту



У які дні місяця не варто фарбувати волосся / Фото Pexels

У християнських традиціях існує прикмета, що забороняє фарбувати волосся в період Великого посту. Це пов'язано з тим, що в цей час людина повинна зосередитися на духовному очищенні, а не на зміні зовнішнього вигляду.

Не можна фарбувати волосся перед важливими подіями

Ще одна популярна прикмета полягає в тому, що не слід фарбувати волосся безпосередньо перед важливими подіями або змінами в житті. Наприклад, це не варто робити перед весіллям або новим початком. Народні вірування стверджують, що така зміна може привести до нещасливих подій або неуспіху в цих починаннях.