Поскольку окрашивание является довольно распространенной процедурой, относительно него существует много интересных примет. Считается, что во время определенных дней красить волосы категорически нельзя. Ведь это можно привести к негативным последствиям, пишет 24 Канал.

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Какие есть приметы об окрашивании волос

Нельзя красить волосы на растущую Луну



В какие дни лучше избегать окрашивания волос / Фото Pexels

По народным приметам, красить волосы на растущую Луну не желательно. Считается, что в это время не следует менять свой вид, потому что новый образ или цвет может "не прижиться", и результат будет неудовлетворительным.

Это связано с тем, что растущая Луна ассоциируется с ростом и началом новых процессов. Соответственно, изменения, касающиеся внешнего вида, могут быть менее успешными.

Нельзя красить волосы в дни солнечного затмения

Существует поверье, что во время солнечного затмения окрашивание может привести к негативным последствиям, в частности, к быстрому выцветанию краски или повреждению волос. Считается, что в эти дни все изменения во внешнем виде могут повлечь непредсказуемые последствия, поэтому лучше всего избегать таких процедур.

Правильно підібраний колір волосся привертає увагу та робить образ довершеним краще, ніж будь-який аксесуар. Серед крем-фарб Avena вдасться легко знайти ідеальний відтінок, що не лише гарно підкреслить риси обличчя, а й збереже здоров'я та природний блиск волосся.

Нельзя красить волосы во время Великого поста



В какие дни месяца не стоит красить волосы / Фото Pexels

В христианских традициях существует примета, запрещающая красить волосы в период Великого поста. Это связано с тем, что в это время человек должен сосредоточиться на духовном очищении, а не на изменении внешнего вида.

Нельзя красить волосы перед важными событиями

Еще одна популярная примета заключается в том, что не следует красить волосы непосредственно перед важными событиями или изменениями в жизни. Например, это не стоит делать перед свадьбой или новым началом. Народные верования утверждают, что такое изменение может привести к несчастливым событиям или неуспеху в этих начинаниях.