Відтінок Mocha Mousse – це теплий, насичений коричневий колір, який нагадує молочний шоколад, ароматну каву та затишок зимових вечорів, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку стилістки Олени Шевченко. Такий колір символізує комфорт, задоволення та гармонію.

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Як додати відтінок Mocha Mousse у свій гардероб

Стилістка каже, що відтінок Mocha Mousse – це не просто тренд, а можливість створити безліч красивих образів на основі такого теплого та ніжного відтінку. Модним дівчатам варто звернути на нього увагу, оскільки він ідеально підходить для створення затишних та стильних образів.

До базових кольорів входить білий, чорний, сірий та коричневий, а Mocha Mousse є ідеальним відтінком останньої позиції, тож інтегрувати шоколадне вбрання впродовж всіх сезонів буде досить просто.

Колір є універсальним, бо чудово поєднується як з нейтральними відтінками, так і з яскравими акцентами. Олена Шевченко зазначила, що для наступного року можна носити у відтінку пальта, кардигани, чи сукні, які стануть базовими в гардеробі й матимуть дорогий вигляд.

Також варто додати акцентні деталі – сумку, взуття чи ремінь в цьому відтінку, які гармонійно доповнять аутфіт. А ще не бійтеся експериментувати з текстурами. Поєднуйте в одному образі кашемір, шкіру чи оксамит, щоб створити ефектний вигляд.



Стильні речі в трендовому кольорі 2025 року / Фото з інстаграму Олени Шевченко



Стильні речі в трендовому кольорі 2025 року / Фото з інстаграму Олени Шевченко



Стильні речі в трендовому кольорі 2025 року / Фото з інстаграму Олени Шевченко



Стильні речі в трендовому кольорі 2025 року / Фото з інстаграму Олени Шевченко

У 2025 році ми всі будемо носити шоколадний відтінок, тож можна починати різноманітні стилізації вже відтепер. Особливо дорого й багато завжди виглядали монохромні образи. До прикладу, коричневий тренд чи пальто стилізуйте з штанами в тон. До жакетів обирайте палаццо чи спідниці такого ж шоколадного кольору.

Коричневі аксесуари – сумка, пояс чи прикраси будуть доречними до всіх образів в нейтральних кольорах, тож з купівлею речей в цьому бездоганному відтінку ви не прогадаєте.