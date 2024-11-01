Не тільки зелений: який колір буде актуальним в рік Зеленої Змії

Кожного дня відлік часу до святкування Нового року все зменшується, тож радимо придивлятися до вбрання, яке буде актуальним у святкову ніч. Господаркою року буде Зелена Змія, але це не означає, що всі речі мають бути цього кольору. Астрологи радять приміряти й інші відтінки, які теж будуть успішними й залучать успіх.

У новорічну ніч стається магія й дива, тому радимо підбирати для себе вбрання саме в тих кольорах, які найбільше сподобаються тотемній тварині згідно з китайським календарем – Зеленій Змії, повідомляє 24 Канал.

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Правильно підібрані кольори речей не лише подарують вам відповідний настрій, але й привернуть успіх та гармонію в особистому житті.

У чому зустрічати Новий рік 2024

Змія любить всі відтінки зеленого, коричневий, білий, золотистий, сріблястий та білий. Втім в новорічну ніч від цих кольорів можна відійти та обрати для себе вбрання в тих кольорах, яке буде модним впродовж всього 2025 року.

Тут треба орієнтуватися на кольори вбрання, яке презентували на Тижні моди дизайнери для весняно-літньої колекції. Отже, з Нового року варто звертати увагу на кілька розкішних відтінків, які переважатимуть в багатьох речах. Та поки не настане новий сезон, трендові кольори 2025 року можете сміливо приміряти у святкову ніч.

Лаймовий

Цей відтінок є свіжим та стильним, він гармонійно поєднується з нейтральними тонами та має дуже красивий вигляд на сукнях, костюмах чи комбінезонах. Лаймовий – це відтінок зеленого, тож точно сподобається покровительці року.

Стильний колір 2025 року – лаймовий

Ефектне вбрання в лаймовому відтінку

Гранатовий

Відтінок, який схожий на бургунді, з вишуканим червоним підтоном – хіт 2025 року. Гранат чи стигла вишня – фруктові референси цього кольору. У новорічну ніч обирайте для себе розкішні костюми чи сукні.

Гранатовий – дорогий та розкішний колір

Гранатовий – один з найпопулярніших кольорів 2025 року

Електричний синій

2025 рік подарує нам чимало яскравих кольорів – серед них фаворитом буде електричний синій. Він дуже яскравий, тож не всі зголосяться його носити, втім вбрання в ньому виглядають ефектно й стильно.

Красивий образ в синьому кольорі

Синій наділяє образ сміливістю

Рожевий

Мода на рожевий не буде вщухати в наступному році, тому обирайте для святкової ночі ніжні плаття в різних довжинах та фасонах. Рожевий колір на ляльках виглядає ляльково та красиво.

Рожевий – ніжний відтінок, який пасує всім

У рожевому всі образи виглядають розкішно

У 2025 році дизайнери особливу увагу приділили вбранню чорного кольору, однак в новорічну ніч радимо уникати цього кольору. Попри те, що речі в чорному – це класика, яка не виходить з моди, астрологи не рекомендують в новорічну ніч приміряти корсети, плаття чи костюми в цьому кольорі, щоб не накликати біду.